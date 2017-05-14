به گزارش خبرنگار مهر سید مصطفی میرسلیم در گفتگو با شبکه خبر و در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه جایگاه اقتصاد مقاومتی در دولت آینده چیست، گفت: چاره کشور عمل به اقتصاد مقاومتی است. من این کار را با تشکیل هسته های اقتصادی در صنعت و دانشگاه با همکاری دانشجویان انجام دادیم و معتقدم که اقتصاد مقاومتی شدنی است. از طرفی اعتقادی به بستن درب های کشور ندارم بلکه باید با جهان تعامل داشت و برای حل مشکلات کشور چاره جست.

وی درباره جلوگیری از واردات بی رویه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یک اصل است، اظهار داشت: واردات بی رویه به اقتصاد کشور لطمه می زند البته باید با کمک دولت کیفیت کالاهای داخلی را بالا برد تا توان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند.

میرسلیم درباره برنامه اش برای مقابله با قاچاق گفت: در مرحله اول باید ببینیم چه عواملی موجب قاچاق کالا می‌شود. باید دید عواملی که موجب افزایش قیمت کالای داخلی شده چیست؟ همه باید کمک کنند در داخل کشور کالایی تولید شود که قابل رقابت با نمونه خارجی باشد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: مسئولین باید با قاطعیت مقابل قاچاق کالا ایستادگی کنند البته سهم زیادی از قاچاق مربوط به افرادی است که متصل به دولت هستند که باید با آنها با قاطعیت برخورد کرد.

وی در ادامه سخنانش، قانون مجلس برای هدفمندی یارانه ها را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون تنها یک بند از قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شده و آن پرداخت یارانه نقدی به همه است. اما من معقدم یارانه باید به محرومین تعلق بگیرد. دولت آینده باید با جدیت تمام به اجرایی شدن ابعاد مختلف قانون هدفمندی یارانه بپردازد.

میرسلیم مفاسد اقتصادی را به خوره ای تشبیه کرد که ارکان نظام را می خورد و بیان داشت: هر کس وارد دولت می‌شود باید هدفش خدمت به مردم باشد نه اینکه با توسل به اطلاعات بدست آمده بدنبال کسب و کار باشد، اگر در صدر دولت عده ای بی دقتی کردند تا پائین این مشکل ادامه پیدا می کند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: من معتقدم باید از سرچشمه، فساد را خشکاند. رشوه و زیرمیزی زمانی شکل می گیرد که شرایط زندگی کارکنان سخت باشد.

میرسلیم در خصوص برخورد با فساد احتمالی در نزدیکان و خانواده اش گفت: باید با قاطعیت با فاسدان حتی اگر از خانواده ام باشند برخورد کنم. دستگاه قضایی نیز باید با قاطعیت به مسئله فساد بپردازد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص عملی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: ۳۸ سال است این قانون علیرغم اعلام، اجرایی نشده است. باید وارد عرصه اجرا شد. یکی از مسائل مورد انتقاد نیز همین موضوع است. اگر وارد عرصه خدمت شدم نسبت به قانون هایی که روی زمین مانده با قدرت اقدام خواهم کرد.

وی درباره اینکه برخی معتقدند فضای مجازی رها شده است، اظهار داشت: رئیس جمهور مسئول اصلی رسیدگی به فضای مجازی است. من معتقدم فضای مجازی می تواند مکمل صدا و سیما برای اطلاع رسانی سریع باشد البته می توان از فضای مجازی برای نظارت عمومی مردم بر دولت و اشتغال نیز استفاده کرد.

میرسلیم تصریح کرد: کاخ نشینی و اشرافی گرایی آفتی برای انقلاب است که اگر به قدرت برسم با تمام توان با آن برخورد خواهم کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص توجه به رشد تولید علم و دانش اظهار داشت: رشد و توسعه کشور به توجه به تولید علم و دانش و پژوهش بستگی دارد. در چند سال گذشته توجه به رشد علمی کاهش پیدا کرده که در دولت آینده رشد علمی باید در رأس برنامه ها قرار بگیرید.

وی گفت: مردم سالاری دینی بدون احترام به انتقادهای سازنده تحقق نمی یابد همه باید از نقد منصفانه استقبال کنند و نباید با توهین و هتاکی با آن برخورد کنند. نقد سازنده یک نعمت بزرگ است.

میرسلیم درباره برنامه اش برای اشتغال فارغ التحصیلان نیز گفت: من می دانم برای اشتغال این قشر چه باید کرد اما معتقدم در مرحله اول باید بنگاههایی که در حال سقوط و تعطیلی هستند را کمک کرد تا بتوان در عرصه تولید باقی بماند. مرحله دوم فعال کردن کارخانه ها و بنگاههایی است که به دلیل بدهی تعطیل شدند و راه حل سوم استفاده از مزیت های کشور مانند نفت و گاز برای اشتغال است.