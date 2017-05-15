ظرفیت پذیرش کاردانی های فنی حرفه ای اعلام شد/ آمار اولیه ثبت نام

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ منحصراً بصورت اینترنتی از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ادامه دارد.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: پذیرش در ۳۱ رشته مورد پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ به صورت بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) و پذیرش در ۱۱ رشته به صورت با آزمون صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تمام داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند و در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، به عنوان داوطلب مقطع کاردانی منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانه ای چهار رقمی دیپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون) متقاضی ادامه تحصیل شوند.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در این دوره ها گفت: ظرفیت نهایی پذیرش ۲۹۴ هزار و ۶۸۴ نفر است. تاکنون نیز با توجه به اینکه ساعات کمی از زمان آغاز مهلت ثبت نام گذشته است، تعداد یک هزار و ۵۱۲ داوطلب در این دوره ها ثبت نام کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

توکلی اضافه کرد: چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۵۱ هزار ریال (۵ هزار و ۱۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره های مذکور اقدام کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ در رشته هایی که پذیرش در آنها با آزمون است در روز جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند از روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۶ تا روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی گفت: نتایج نهایی پذیرش در رشته های باآزمون و بدون آزمون در دهه آخر شهریورماه ۹۶ اعلام می شود.

به گزارش مهر، پذیرش در ۳۱ رشته امتحانی صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد و برای این دسته از داوطلبان آزمون برگزار نخواهند شد.

این رشته ها شامل الکترونیک، سرامیک، معدن، ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، امور اداری، کودکیاری، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی، فرش دستباف، قلم زنی، امور دامی، گاوداری صنعتی، ساخت و تولید، مرغداری صنعتی، نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی، تکثیر و پرورش آبزیان، صنایع فلزی، پرورش زنبور عسل، صنایع چوب و کاغذ، امور زراعی و باغی، چاپ، گل و گیاهان زینتی، ساختمان، ماشینهای کشاورزی، صنایع شیمیایی، نوازندگی ساز ایرانی، صنایع نساجی، هتلداری، متالورژی است.

پذیرش ۱۱ رشته امتحانی از طریق آزمون صورت می گیرد.

این رشته ها شامل الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تاسیسات، نقشه کشی معماری، نقشه برداری، حسابداری بازرگانی، مدیریت خانواده، تربیت بدنی، گرافیک، صنایع غذایی است.