  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

بذرپاش در گفتگو با مهر:

انصراف قالیباف نشان داد نیروهای انقلاب حاضرند از خود بگذرند

انصراف قالیباف نشان داد نیروهای انقلاب حاضرند از خود بگذرند

عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اقدام ارزشمند و درخور تحسین جناب آقای قالیباف نشان دهنده همین حقیقت است که نیروهای انقلاب حاضرند از خود بگذرند.

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انصراف محمدباقر قالیباف به نفع حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه وحدت نیروهای انقلاب را باید به فال نیک گرفت، اظهار داشت: با انصراف آقای قالیباف، جریان انقلابی و کارآمد نشان داد که برایش هیچ امری مهمتر و ارزشمندتر از خدمت به مردم نیست و حاضر است برای این هدف مهم، از همه خواسته های خود بگذرد و تمام همت خود را بکار بگیرد.

وی با تقدیر از اقدام قالیباف گفت: اقدام ارزشمند و درخور تحسین جناب آقای قالیباف با وجود ظرفیت های بالای رای که برای ایشان وجود داشت، نشان دهنده همین حقیقت است که نیروهای انقلاب حاضرند از خود بگذرند.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: همه برای نه گفتن به وضعیت موجود و اشکالاتی که مردم را خسته کرده است، اتفاق نظر دارند و با وجود اختلاف نظرهایی که طبیعی هم هست، این وحدت را ضروری می دانند و دنبال می کنند.

بذرپاش گفت: پیگیری و تحقق آرمان های انقلاب و ایجاد رونق در تولید و حل بیکاری، جز با وحدت و همدلی همه جریان های انقلابی و دلباخته انقلاب امکانپذیر نیست.

کد مطلب 3979521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لعيا IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ان شاالله سرباز امام زمان باشید اقای دکتر قالیباف ، بعد از شنیدن خبر کلی اشک ریختم . واقعا مرحبا به غیرت و وطن پرستی شما ثابت کردید لیاقت دعای سردار سلیمانی را دارید . خداوند پشت و پناهتان باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها