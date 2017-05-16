نتایج روز نخست فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا/افغانستان با ۱۴ گل پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا از امروز سه شنبه به میزبانی تایلند آغاز شد و در هر گروه دو مسابقه برگزار شد. در یکی از دیدارهای امروز، تیم افغانستان موفق شد با نتیجه ۱۴ بر یک تیم برونئی را در هم بکوبد و ژاپن، یکی از مدعیان قهرمانی با چهار گل تیم چین تایپه را از پیش رو برداشت. همچنین لبنان با شهاب سفال منش مربی ایرانی خود موفق به شکست تیم قطر با سه گل شد.

نتایج روز نخست مسابقات به این شرح است:

گروه A

افغانستان ۱۴ - برونئی یک

عراق ۴ - بحرین یک

​تایلند ۵ - مالزی ۲

گروه B

اندونزی ۵ - تاجیکستان ۳

چین تایپه صفر - ژاپن ۴



نمایی از بازی ژاپن با تیم چین تایپه

گروه C

هنگ کنگ ۲ - میانمار یک

لبنان ۳ - قطر صفر

گروه D

امارات ۳ - مغولستان ۵

چین ۳ - قرقیزستان ۳



شادی بازیکنان لبنان بعد از گلزنی به تیم قطر

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در گروه چهارم قرار دارد که در روز نخست این رقابتها، قرعه استراحت داشت. شاگردان علی صانعی فردا در اولین مسابقه خود به مصاف مغولستانی می روند که در حال حاضر با برد مقابل امارات، در صدر جدول این گروه قرار دارد.

برنامه روز دوم مسابقات به این شرح است:

گروه A

مالزی- افغانستان

عراق- برونئی دارالسلام

گروه B

تاجیکستان- ویتنام

اندونزی- چین تایپه

گروه C

میانمار- ازبکستان

هنگ کنگ- لبنان

گروه D

مغولستان-ایران- ساعت ۸:۳۰ به وقت تهران

امارات- چین