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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

مدیرکل استاندارد اردبیل:

۷ هزار بازرسی از واحدهای صنفی اردبیل انجام شد

۷ هزار بازرسی از واحدهای صنفی اردبیل انجام شد

اردبیل – مدیرکل استاندارد استان اردبیل از انجام هفت هزار و ۵۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان طی سال گذشته در قالب طرح «طاها» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد اردبیل، هاشم علایی صبح پنج‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در قالب طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) به منظور استانداردسازی ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، هفت هزار و ۵۵۳  مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، تعداد ۳۰۰ مورد نمونه‌برداری نیز از مراکز عرضه و فروش کالا در زمینه صنایع غذایی، لبنیات، شوینده‌ها، رنگ‌ها، لوازم خودرو و... دراستان اردبیل انجام شده
است، یادآور شد: از این تعداد نمونه‌برداری، ۲۸۷ مورد آزمون انجام گرفته  که ۲۲۸ آزمون مورد قبول و ۵۹ مورد مغایر با استاندارد اعلام شد.  

مدیرکل استاندارد استان تصریح کرد: در این بازرسی‌ها که با هدف کنترل کیفیت کالاهای دارای نشان استاندارد در سطح بازار انجام می‌شود، کارشناسان استاندارد به واحدهای صنفی مراجعه کرده و در صورت مشاهده کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد، اقدام به توقیف و ردیابی کالای مذکور و در صورت لزوم برخورد قانونی می‌کنند.

وی تاکید کرد: با اعتبار تخصیص ‌یافته برای نمونه‌برداری طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها)، کالاهای مشمول استاندارد اجباری از سطح بازار خریداری و در آزمایشگاه‌های همکار یا اداره کل، آزمون می‌شوند.

به گفته علایی این اداره‌ کل با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان در زمینه بازرسی‌های طرح طاها در سال ۹۵ موفق به پوشش۱۰۹درصدی برنامه مصوب خود شده است.

کد مطلب 3981764
محمد میرزایی ناطق

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