۷ هزار بازرسی از واحدهای صنفی اردبیل انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد اردبیل، هاشم علایی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در قالب طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) به منظور استانداردسازی ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، هفت هزار و ۵۵۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، تعداد ۳۰۰ مورد نمونهبرداری نیز از مراکز عرضه و فروش کالا در زمینه صنایع غذایی، لبنیات، شویندهها، رنگها، لوازم خودرو و... دراستان اردبیل انجام شده
است، یادآور شد: از این تعداد نمونهبرداری، ۲۸۷ مورد آزمون انجام گرفته که ۲۲۸ آزمون مورد قبول و ۵۹ مورد مغایر با استاندارد اعلام شد.
مدیرکل استاندارد استان تصریح کرد: در این بازرسیها که با هدف کنترل کیفیت کالاهای دارای نشان استاندارد در سطح بازار انجام میشود، کارشناسان استاندارد به واحدهای صنفی مراجعه کرده و در صورت مشاهده کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد، اقدام به توقیف و ردیابی کالای مذکور و در صورت لزوم برخورد قانونی میکنند.
وی تاکید کرد: با اعتبار تخصیص یافته برای نمونهبرداری طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها)، کالاهای مشمول استاندارد اجباری از سطح بازار خریداری و در آزمایشگاههای همکار یا اداره کل، آزمون میشوند.
به گفته علایی این اداره کل با تلاشها و پیگیریهای کارشناسان در زمینه بازرسیهای طرح طاها در سال ۹۵ موفق به پوشش۱۰۹درصدی برنامه مصوب خود شده است.
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