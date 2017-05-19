مردم ایران مرحله دیگری از توسعه سیاسی خود را رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ظهر امروز پس از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ان شاءالله با حضور حداکثری مردم در انتخابات، سربلندی به ارمغان بیاوریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران عمیق ترین مردم سالاری را در منطقه تجربه می کند و این دستاورد بزرگ امام، رهبری و ملت بزرگ ایران است.

زنگنه تاکید کرد: امروز برای ملت ایران روز بزرگی است زیرا نه تنها رییس جمهور را انتخاب می کند بلکه مرحله دیگری از توسعه سیاسی خود را رقم می زند.

وزیر نفت تصریح کرد: ما در انتخابات نشان دادیم که مرحله بالاتری از توسعه سیاسی را بدست می آوریم.

وی با بیان این که توسعه سیاسی و دموکراسی چیزی نیست که یک شبه بدست آوریم گفت: باید برای توسعه سیاسی بیش از صد سال تلاش کنیم. جمهوری اسلامی بر مبنای مردم سالاری شکل گرفت که باید قدر ان را بدانیم