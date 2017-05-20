به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل ثبتنام دانشآموزان در مدارس برای سال تحصیلی ۹۶–۹۷ از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.
براساس این دستورالعمل با هدف کاهش تمرکز و تفویض اختیارات و به منظور برنامهریزی، ساماندهی ونظارت بر امور مربوط به ثبتنام دانشآموزان با حضور در کمیته برنامهریزی استان و منطقه بررسی و اقدامات لازم پیشبینی و انجام خواهد شد.
ثبتنام دانش آموزان مطابق با آییننامه اجرایی مدارس مصوب ۲۰ مرداد سال ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش و آییننامههای آموزشی مصوب هر یک از دورههای تحصیلی انجام میشود.
در خصوص ثبتنام دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۹۷–۹۶ براساس شیوه نامه ۲۳ تیر سال ۱۳۹۵ اقدام شود و هر گونه تغییر و اصلاح از سوی مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور اعلام میشود.
ظوابط ثبت نام لازم التعلیمهای فاقد مدارک هویتی
به منظور پوشش کامل تحصیلی افراد لازم التعلیم فاقد مدارک هویتی لازم که از نظر سنی امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را دارند، به استناد مصوبه هیئت وزیران و نامه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۵ با ارائه کارت حمایت تحصیلی صادر شده از سوی وزارت کشور (فرمانداریها) ثبتنام از آنها انجام میشود.
با توجه به لزوم مدیریت منابع مالی و سرمایه انسانی ضروری است برای استفاده از فرصت شهریورماه ۹۶ به گونهای برنامهریزی شود که تمام ثبت نامها تا تاریخ ۳۱ مرداد به اتمام برسد.
ثبتنام از هنرجویان هنرستانها بدون لحاظ محدودیت جغرافیایی براساس ضوابط مربوط انجام خواهد شد.
ضروری است فرایند ثبت نام از جمله سناد و سنجش سلامت انجام شود.
مفاد شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان استثنایی سال تحصیلی ۹۵–۹۶ و شیوه نامه ثبت نام آموزش و پرورش عادی آییننامه اجرایی مدارس و دیگر شیوه نامههای گروههای مختلف استثنایی ملاک عمل خواهد بود.
تمام کودکان ورودی پایه اول مطابق دستورالعمل صادره از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ملزم به شرکت در برنامه سنجش بدو ورود به دبستان هستند.
تمام مدیران مدارس ابتدایی موظفند اطلاعات دانش آموزان به ویژه در پایه اول را در اسرع وقت در سامانه سنجش بدو ورود و سناد حداکثر تا پایان مردادماه ۹۶ ثبت کنند.
ممنوعیت ثبتنام کودکان معلول و استثنایی در مدارس عادی
ثبتنام و تحصیل کودکان معلول و استثنایی به دلیل شرایط ویژه آنها یعنی امکانات ویژه و ضرورت حضور نیرو متخصص در مدارس عادی ممنوع است و با مدیران متخلف مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
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