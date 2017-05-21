۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا - تایلند؛

کُری‌خوانی سرمربی ایرانی لبنان/ ایران سورپرایز می‌شود!

سرمربی ایرانی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال لبنان گفت: برای بازی مقابل ایران برنامه های ویژه‌ای داریم و قطعا آنها سورپرایز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب سفال منش در نشست خبری پیش از بازی تیم‌های فوتسال زیر ۲۰ سال ایران و لبنان در مسابقات آسیایی، گفت: هرچند من یک ایرانی هستم ولی فردا و مقابل ایران، من با لبنان هستم.آنچه که ما به دنبالش هستیم، فقط برای خومان نیست بلکه متعلق به کل مردم لبنان است.

وی به دشواری رویارویی با تیم ایران اشاره کرد و افزود: این سخت ترین بازی ما خواهد بود ولی تجربه خوبی برای بازیکنان ما مقابل بهترین تیم آسیا است.

سرمربی تیم لبنان تاکید کرد: ما برنامه خاصی برای بازی با ایران داریم. ما می خواهیم آنچه را که برای این بازی آماده کرده ایم، ارائه کنیم. قطعا تیم ایران سورپرایز خواهد شد.

    

