  ورزش
  فوتبال ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

مراسم سالگرد زنده یاد ناصر حجازی پنجشنبه برگزار می شود

مراسم ششمین سالگرد درگذشت کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال و همچنین سرمربی و کاپیتان پیشین استقلال روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه چهارم خردادماه در قطعه نام آوران برگزار می شود.

زنده یاد ناصر حجازی خردادماه سال ۱۳۹۰ به سبب عارضه سرطان و در حالیکه ۶۲ سال از عمرش می گذشت ، چشم از دنیا فرو بست.

وی در دوران قهرمانی ، توفیق های ارزشمندی را به همراه تیم ملی و باشگاه استقلال کسب کرد که قهرمانی با تیم ملی کشورمان در جام ملتهای آسیا در سال ۱۹۷۲ و بازیهای آسیایی سال ۱۹۷۴و کسب مقام نخست در جام باشگاههای آسیا در سال ۱۹۷۰ از آن جمله است.

حجازی همچنین  در بازیهای المپیک ۱۹۷۶ مونترال و جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین ، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران بود و در نقش کاپیتان در سال ۱۹۸۰ تیم ملی کشورمان را به مقام سوم آسیا رساند.

او در سال ۱۳۷۷ که سرمربی استقلال بود ، این تیم را به مقام قهرمانی لیگ آزادگان رهنمون کرد و یکسال بعد این تیم را به مقام نایب قهرمانی در جام باشگاههای آسیا رساند.

رضا خسروي

