اسپانیا رکورد فروش تسلیحات نظامی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، وزارت خارجه اسپانیا با تائید فروش تسلیحات در این کشور به ارزش ۴ میلیارد یورو اعلام کرد که این رقم تاکنون سابقه نداشته و به نوعی رکورد محسوب می شود.

در ادامه گزارش وزارت خارجه اسپانیا آمده است: معاملات تائید شده فروش تسلیحات توسط اسپانیا نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی رشد ۸.۹ درصدی داشته است.

این در حالی است که اسپانیا در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۵۵۰۰ معامله تسلیحاتی توسط شرکت های اسپانیایی را انجام داده است.



گفتنی است انگلیس با ۳۲/۲۲ درصد بیشترین سهم صادرات سلاح از اسپانیا را به خود اختصاص داده و بعد از آن آلمان، فرانسه و ایتالیا به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.



عربستان، امارات و بحرین نیز در سال گذشته میلادی از اسپانیا خرید اسلحه داشتند.