مخالفت مجلس با طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری که در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شده بود، در دستور کار قرار گرفت، اما پس از بحث و بررسی به تصویب مجلس نرسید.

این طرح در حالی پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت که در جریان بررسی جزییات آن، رئیس کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان مخالف صحبت کرد و خواستار ارجاع آن به این کمیسیون شد.

بر اساس ماده واحده این طرح قرار بود یک تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ اضافه شده و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری و راهداران و رانندگان وزارت راه در جاده های کشور مشمول مشاغل سخت و زیان آور (در صورت تطبیق شرایط این رانندگان با نظارت کمیته تطبیق مقررات مشاغل سخت و زیان آور) شوند.

در نهایت نمایندگان با ۷۰ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با این طرح مخالفت کردند؛ به این ترتیب طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد.