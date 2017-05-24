به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جدیدترین اخبار تئاتر برادوی حاکی از آن است که «کینگ کونگ» قصد دارد در قالب تئاتری موزیکال وارد صحنه تئاتر نیویورک شود.

نمایشنامه «کینگ کونگ» قرار است از روی داستان اصلی «کینگ کونگ» که در سال ۱۹۳۳ نوشته شده بود، توسط جک تورن برنده جایزه معتبر اولیویه برای نمایش «هری پاتر و کودک نفرین شده» نگاشته شود.

کمپانی تولیدات جهانی و روی فورمن تهیه کنندگان این تئاتر موزیکال هستند که قرار است در سال ۲۰۱۸ بر صحنه تئاتر برادوی اجرا شود.

در تولید تئاتر موزیکال «کینگ کونگ» تعدادی از چهره های حرفه ای تولید سینما و تئاتر آمریکا حضور دارند.

جدیدترین قسمت فیلم سینمایی «کینگ کونگ: جزیره جمجمه» در سینمای جهان به فروشی بالغ بر ۵۶۴ میلیون دلار دست پیدا کرد.