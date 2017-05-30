«بسیج اشتغال» را جدی بگیریم/ لزوم اصلاح قوانین انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با تأکید بر لزوم رفع نواقص قوانین مختلف انتخابات در کشور اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا نقایص انتخابات ریاست جمهوری از قبیل رجل سیاسی و سن نامزدها حل شود.

وی افزود: در قانون انتخابات شوراها نیز اشکالات فراوانی دیده می‌شود؛ از جمله اینکه باید مجلس، نظارت بر این انتخابات را از دوش خود بردارد، چرا که نظارت کردن ابزارهایی می‌خواهد که هم‌اکنون وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اشتغال و تولید و با انتقاد از کم‌کاری همگان برای تحقق شعار امسال، گفت: باید بسیج اشتغال را جدی بگیریم و همه بخش‌های دولتی و خصوصی و بانک‌ها مانند بسیج ۲۰ میلیونی و بسیج سازندگی وارد صحنه شوند تا مشکل بیکاری جوانان به ویژه جوانان بیکار باسواد را حل کنند.

دلخوش در ادامه به ضرورت ساماندهی بیمه کشاورزان اشاره کرد و افزود: دولت و وزارت جهاد کشاورزی به داد کشاورزان برسند.

وی ادامه داد: امروز از مجموع کشاورزان فقط ۲۵ درصد آنها خسارت محصولات خود را گرفته‌اند و چشم کشاورز نیز به من و شمای نماینده است؛ تلاش کنیم تا مشکل بیمه این بخش حل شود.