به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، قسمت پنجم از مجموعه داستان‌های «دزدان دریایی کارایبب» که با عنوان «مردان مرده قصه نمی‌گویند» از همین هفته اکران خود را آغاز کرد، با فروش ۵.۸۵ میلیون دلار در این آخر هفته فروش خود را در بریتانیا تا کنون به ۹.۳۹ میلیون دلار رسانده و در راس باکس آفیس بریتانیا جای گرفته است.

در مکان دوم باکس آفیس بریتانیا «محافظان گالاکسی۲» جای دارد که با فروش ۱.۱۳ میلیون دلار مجموعه فروشش را به ۴۹.۲۸ میلیون دلار رسانده است.

در همین حال «بیگانه: میثاق» با فروش ۹۳۵ هزار دلار مجموع فروشش را به ۱۴.۸۹ میلیون دلار رساند و مکان سوم را تصاحب کرد.

در مکان چهارم باکس آفیس بریتانیا فیلم «خاطرات یک بچه چلمن» جای دارد که در نخستین هفته اکرانش در مجموع ۲.۵۷ میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم بهترین فروش افتتاحیه را در میان فیلم‌های این مجموعه کسب کرده است.

فیلم جدید گای ریچی با عنوان «شاه آرتور: میراث شمشیر» با فروش ۷۶۳ میلیون دلار تاکنون تنها ۵.۲۶ میلیون دلار فروخته و مکان پنجم باکس آفیس بریتانیا را به خود اختصاص داده است.

با وجود موفقیت «دزدان درایی کاراییب» در گیشه این فیلم به موفقیت دو قسمت پیشین این مجموعه ظاهر نشده و از نظر فروش افتتاحیه در مکان سوم از این پنج فیلم جای گرفته است. «صندوق مرد مرده» و «پایان جهان» هر دو فروشی۱۷ میلیون پوندی را در بریتانیا تجربه کرده بودند که در مقایسه با فروش ۷.۳ میلیون پوندی فیلم پنجم، می‌توان متوجه تفاوت زیاد آنها شد.

در عین حال «سریع و خشمگین ۸» ۹۵ هزار دلار دیگر در بریتانیا فروخت تا مجموع فروشش را به ۳۸ میلیون دلار برابر با ۲۹.۵۶ میلیون پوند رسانده باشد.