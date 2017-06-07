تمامی قوانین از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ لغو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح الغا برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این طرح مقرر شد تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹به شرح زیر اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده یا به موجب قانون قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد.

این طرح شامل ۵۳۷ قانون بود که با تصویب آن ۵۳۷ قانون قدیمی منسوخ اعلام شد برخی از این قوانین عبارتند از نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باند رول تریاک قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه دربار حیدر اعلمی، قانون اعتبار جهت مرمت عمارت و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و قنسولگری های خاک شوروی. تصمیم قانونی راجع به آقای اسماعیل خان قشقایی و ناصر خان قشقایی، قانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اولاد مرحوم میرزا حسن خان مستوفی، تصمیم قانونی راجع تعقیب جزایی آقای حاج میرزا حبیب الله امین، تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقایان میرزا ابراهیم خان قوام، محمدتقی خان اسد و امیرحسین خان ایلخان. تصمیم قانونی دائر به سلب مصنونیت از آقای احتشام زاده، قانون تصویب اعطای صفت ایرانی به والا حضرف فوزیه، متن انتقال نامه املاک و دارایی علی حضرت رضاشاه پهلوی.