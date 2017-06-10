به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه جشنواره مشترک قرآنی ایران و مالزی، ۲۴ خردادماه با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موزه هنرهای اسلامی مالزی و بنیاد قرآنی «یایاسان رستو» مالزی در موزه هنرهای اسلامی کوالالامپور، برگزار می‌شود.

جشنواره هنرمندان ایرانی و مالزیایی که تا دوم تیرماه سال جای ادامه دارد، شامل برنامه‌هایی چون نشست علمی یک روزه بررسی خوشنویسی در جهان اسلام، گذشته، حال و آینده با حضور سخنرانانی از ایران و مالزی، کتابت مشترک یک سوره از قرآن کریم توسط هنرمندان و نگارگران دو کشور، برگزاری کارگاه آموزشی خوشنویسی و نگارگری توسط هنرمندان ایرانی و برپایی نمایشگاه خوشنویسی و نگارگری خوشنویسان ایرانی، می‌باشد.

در آیین افتتاحیه این جشنواره فرهنگی و هنری که جمعی از مقامات، مهمانان و هنرمندان ایرانی و مالایی حضور مییابند، ذکرگو و قلیچ خانی، دو تن از اساتید ایرانی و خانم‌ها نور ازلین حمیدان و رز مواتی احمد ذکریا، از اساتید مالایی به ارائه مقالات خود در خصوص موضوع سمینار خواهند پرداخت.

در بخش دوم این جشنواره، کتابت قرآن کریم و تذهیب (سوره یاسین) صورت میگیرد. در این برنامه، محمد علی قربانی، علی طاووسی و حجت رنجبر، سه تن از هنرمندان خوشنویس ایرانی و طریقتی و خانم ذوقی، دو هنرمند نگارگر ایرانی به همراه هنرمندان خوشنویسی و تذهیب مالایی به کتابت و تذهیب سوره مبارکه یاسین می‌پردازند.

برگزاری کارگاه آموزشی خط نستعلیق، خط نقاشی و نگارگری ایرانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است. در این برنامه، محمد علی قربانی، از اساتید ایرانی خوشنویسی در یک جلسه به معرفی خط نستعلیق و در جلسه‌ای دیگر، خانم ندا ذوقی و محمد طریقتی، از هنرمندان نگارگری ایرانی به معرفی هنر تذهیب و حجت رنجبر به معرفی تکنیک‌های خط نقاشی به هنرآموزان مالایی خواهند پرداخت.

بخش چهارم این جشنواره به نمایشگاه خوشنویسی و نگارگری هنرمندان ایرانی در محل (MAP KL GALERY ) اختصاص مییابد. در این نمایشگاه، آثار هنرمندان برجسته خوشنویسی ایران، محمد علی قربانی، علی طاووسی، استاد ساعتچی، سهراب مرزبان، حجت رنجبر و دکتر ذکرگو و هنرمندان نگارگر محمد طریقتی و خانم ندا ذوقی به نمایش گذاشته خواهد شد.