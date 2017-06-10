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۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۱۵

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

آلمان با ۷ گل سن مارینو را در هم شکست

آلمان با ۷ گل سن مارینو را در هم شکست

تیم ملی فوتبال آلمان در بازی خانگی مقابل سن مارینو به بردی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال آلمان شنبه شب پذیرای سن مارینو بود و این تیم را با حساب ۷ بر صفر شکست داد. این بازی در گروه C رقابتهای مقدماتی جام جهانی در اروپا انجام گرفت.

برای تیم ملی آلمان در این بازی ژولین دراکسلر (۱۱)، ساندرو واگنر (۱۶، ۲۹ و ۸۵)، امین یونس (۳۹)، شکودران مصطفی (۴۷) و جولیان برانت (۷۲) موفق به گلزنی شدند.

آلمان با این برد ۱۸ امتیازی شد و از دیگر رقبا کاملا فاصله گرفت.

در دیگر بازی این گروه نروژ میزبان جمهوری چک بود که بازی این دو تیم با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

کد مطلب 4000953

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