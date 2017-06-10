آلمان با ۷ گل سن مارینو را در هم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال آلمان شنبه شب پذیرای سن مارینو بود و این تیم را با حساب ۷ بر صفر شکست داد. این بازی در گروه C رقابتهای مقدماتی جام جهانی در اروپا انجام گرفت.

برای تیم ملی آلمان در این بازی ژولین دراکسلر (۱۱)، ساندرو واگنر (۱۶، ۲۹ و ۸۵)، امین یونس (۳۹)، شکودران مصطفی (۴۷) و جولیان برانت (۷۲) موفق به گلزنی شدند.

آلمان با این برد ۱۸ امتیازی شد و از دیگر رقبا کاملا فاصله گرفت.

در دیگر بازی این گروه نروژ میزبان جمهوری چک بود که بازی این دو تیم با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.