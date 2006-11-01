اتحاديه ناشران با شهرداري منطقه يازده تهران توافقنامه امضاء كرد

به گزارش خبرنگار مهر ، هيئت مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در جلسه اي با حضور شهردارمنطقه يازده ، مسائل و مشكلات بازار كتاب تهران در محدوده خيابان انقلاب و مقابل دانشگاه را با وي در ميان گذاشتند .

چگيني شهردار منطقه يازده تهران دراين جلسه ، مهم ترين مسائل و مشكلات اين منطقه در رابطه با فعاليت ناشران ، كتابفروشان و موزعان كتاب را مورد بررسي قرار داد .

در اين جلسه مقرر شد شهرداري تهران از اين پس تذكرات كتبي به اعضاي صنف نشر در خصوص رعايت قوانين و آيين نامه هاي شهرداري را نخست به اتحاديه منعكس كند .

نمايندگان اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران نيز در اين جلسه به شهرداري متعهد شدند تا از همكاران فعال خود در محدوده مقابل دانشگاه تهران بخواهند نهلايت تلاش خود را نسبت به رعايت آئين نامه ها و مقررات مربوطه شهرداري به عمل آورند و سعي كنند رفت و آمد هايشان موجبات ناراحتي براي ساكنان منطقه را فراهم نياورد .

توافق ميان اتحاديه ناشران تهران و شهرداري منطقه يازده ، طي نامه اي به اعضاي صنف ناشر ، موزع و كتابفروش از نيمه اول آبان ماه 1385 جنبه اجرايي به خود گرفت .