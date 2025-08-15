جزئیات تملک ۵۶۵ متر مربع املاک منطقه ۱۱ تهران برای توسعه شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۱۱ در راستای برنامه‌های توسعه و ارتقا خدمات شهری، اقدام به تملک تعدادی از املاک با هدف نوسازی بافت شهری، بهبود وضعیت ترافیکی و عبور و مرور، توسعه فضای سبز، ایجاد مراکز خدماتی جدید و ارتقا کیفیت زندگی ساکنان منطقه کرده است.

سجاد ظریف رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری منطقه ۱۱ گفت: این املاک خریداری شده شامل موارد متعددی است که از آن جمله می‌توان به ساختمان‌های مسکونی و تجاری، زمین‌های خالی و فضاهای عمومی و … اشاره کرد که پس از بررسی‌های کارشناسی و مذاکرات با مالکین، تملک شده است.

وی اضافه کرد: فرآیند تملک این املاک طبق ضوابط قانونی و با حفظ حقوق مالکین انجام شده است و هدف از این اقدامات، بهبود منظر شهری و توسعه امکانات زیرساختی است که به نفع تمامی ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه خواهد بود.

ظریف ضمن تشریح املاک تملک شده گفت: این املاک، ۴ فقره به متراژ ۵۶۵ متر و ارزش ۴۹۳ میلیارد ریال است؛ دو ملک از این مجموعه، مجموعاً به مساحت ۳۰ متر به ارزش ۶۷۰ میلیارد ریال در خیابان زربافیان است که به منظور توسعه ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) تملک شده است. همچنین ۲ پلاک ثبتی قدیمی واقع در خیابان هلال احمر به مساحت ۳۳۰ متر به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال و تملک گاراژ اتحاد در خیابان هلال احمر به مساحت ۲۰۵ متر مربع به ارزش ۵۲ میلیارد ریال است که برای توسعه فضای سبز خریداری شده است.

وی تاکید کرد: تملک این املاک در راستای برنامه‌های استراتژیک شهرداری منطقه ۱۱ انجام شده است و هدف اصلی آن ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش فضاهای سبز، بهسازی و نوسازی محلات و فراهم آوردن امکانات رفاهی برای شهروندان است. علاوه بر این، با کاهش تراکم ترافیک، شاهد بهبود وضعیت راه‌ها و فضاهای عمومی هستیم.