به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی سپرده‌های سپرده‌گذاران در موسسه کاسپین در شرایطی آغاز شده است که هنوز هم مشکلات زیادی بر سر وصول اصل و سود سپرده از جانب مردم وجود دارد. هر روز تعداد زیادی از سپرده‌گذارانی که البته بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیرمجاز فرشتگان سپرده گذاری کرده بودند، جلوی موسسه کاسپین تجمع می‌کنند و خواستار دریافت اصل و سود پول‌های خود هستند.

در این میان بانک مرکزی هم اگرچه ساماندهی موضوع را به عهده گرفته است، اما برخی شعب موسسه کاسپین که با مجوز این بانک اقدام به سپرده‌گیری جدید و سامان دادن به سپرده‌های چند موسسه اعتباری غیرمجاز دیگر کرده است، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که موجب نارضایتی سپرده‌گذاران شده است؛ به نحوی که سپرده‌گذاران، امکان دسترسی به سود سپرده‌های خود در مدت زمانی که پولشان در اختیار موسساتی همچون فرشتگان بوده را ندارند. اکنون که البته کاسپین، حتی اصل پول و سپرده را هم به مردم نمی‌دهد و بخشی از آن را نزد خود نگه می‌دارد که با این حساب، مشخص نیست که تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود.

البته داستان به این سادگی‌ها هم نیست و اکنون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم پیشگام شده و در جلسات متعددی که با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش برگزار کرده، خواستار این است که سپرده‌های مردم تعیین تکلیف نهایی شده و تمامی شکها و شبهات پرداخت آن برطرف شود. حتی آنها بانک مرکزی را هم به اجرای تحقیق و تفحص در این رابطه، تهدید کرده و در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس، ورود و تحقیق در رابطه با پرونده موسسات مالی غیرمجاز از جمله فرشتگان و موسسه کاسپین را خواستار شده‌اند.

حال هم دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی وارد عمل شده و در نامه‌ای که بیست خردادماه به معاون نظارتی بانک مرکزی ارسال کرده، خواستار این است که موضوع عدم پرداخت اصل سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، به صورت کامل بررسی شده و گزارش کاملی ارسال شود. خبرگزاری مهر متن کامل و تصویر این نامه را منتشر می‌کند:

جناب آقای حیدری

معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

در خصوص اطلاعیه آن مرجع محترم در خصوص ساماندهی سپرده‌گذاران شرکت تعاونی اعتباری منحله فرشتگان با عنایت به لوایح متعددی که از سوی سپرده‌گذاران به شعبه ارایه شده اعلام گردیده شعبات تعیین شده از سوی آن مرجع در پرداخت‌ها، مبادرت به حذف قسمتی از اصل سپرده می‌نمایند که حذف اصل سپرده‌های مردم مبهم و خارج از برنامه‌های آن مرجع است؛ لذا اقتضاء دارد سریعا موضوع بررسی و نتیجه به این شعبه اعلام و چنانچه وجوهی از اصل سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغ باقیمانده در دفترچه منعکس گردد تا فرآیند ساماندهی به صورت شفاف اجرایی شود.

بازپرس شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶ تهران

رضا صمدی

رونوشت این نامه هم به معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی(ناحیه ۳۶ تهران) در تاریخ ۹۶/۳/۲۰ ارسال شده است.