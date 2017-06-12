به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی اظهارد اشت: فرهنگ در جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ولی تاکنون به این موضوع به خوبی توجه نشده است.

وی از توجه به زیرساخت‌های فرهنگی جامعه به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نام برد و افزود: زیرساخت‌های عمرانی به تنهایی کافی نیست و داشتن جامعه‌ای مطلوب نیازمند برخورداری از ظرفیت فرهنگی مناسب است.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان در عرصه فرهنگی جامعه نقش و وظایفی را بر عهده دارند، ادامه داد: برنامه فرهنگی برای جوانان و نوجوانان متناسب با فضای جامعه اسلامی و زیست بوم باید تدوین شود.

وی با تاکید بر اینکه پیوست‌های فرهنگی در لایه‌های مختلف جامعه باید مورد توجه باشد، اضافه کرد: کارهای فرهنگی باید دقیق و تخصصی انجام شود و آسیب‌ها و نقاط ضعف شناسایی و رفع شود.

صفایی بوشهری بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورای فرهنگ عمومی به عنوان قانون تاکید کرد و ادامه داد: در صورتی که این مصوبات به صورت دقیق انجام نشود، تخلف قانونی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ دینی استان بوشهر در مبارزان این خطه از جمله رئیسعلی دلواری بر مبنای فرهنگ متعالی دینی متبلور است، بیان کرد: طرح بازسازی قبر شهید رئیسعلی دلواری در نجف اشرف دارای ۶۰ درصد پیشرفت است که تا سالروز شهادت این سردار تکمیل می‌شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه کاهش آسیب‌ها و جرائم جامعه با فرهنگ سازی محقق می‌شود، گفت: آمارها بیانگر کاهش آمار طلاق در استان است که استان بوشهر جزو استان‌های برتر در این زمینه قرار گرفته است.

وی از رفع مشکل بیکاری به عنوان یکی از راهکارهای مهم کاهش طلاق نام برد و اضافه کرد: باید ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار همه مسئولان قرار داشته باشد تا زمینه طلاق کاهش یابد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خواستار شناسایی پدیده‌ها و ناهنجاری‌های فرهنگی استان شد و افزود: در فرهنگ سازی دینی در جامعه باید به صورت جهادی عمل شود و طراحی دانش‌بنیان در این زمینه داشته باشیم.