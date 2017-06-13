بحران آب و تلاش برای جلوگیری از هدررفت آن در هفته محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر این هفته نیز گروه‌های مردمی قرارهایی را با عنوان «قرار سبز» برای حفظ محیط زیست کشور به مناسبت هفته محیط زیست و روزجهانی تنوع زیستی برگزار کردند که از آن میان می‌توان به نشست تخصصی بحران آب در دانشگاه حکیم سبزوار اشاره کرد.

به مناسبت روزجهانی تنوع زیستی، اجتماعی از استادان، دانشجویان، فعالان محیط زیست، ریاست و کارکنان اداره محیط زیست شهرستان سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری گرد هم آمدند که حاصل آن امضای تفاهم نامه‌ای جهت همکاری‌های علمی پژوهشی بین اداره محیط زیست و دانشگاه حکیم بود؛ پس از آن تعدادی کیسه‌های پارچه‌ای که باهمکاری سمن «سرزمین بادغوث» و دانشگاه حکیم تهیه شده بود، بین افراد حاضر جهت استفاده کمتر از کیسه‌های پلاستیکی توزیع شد و در پایان به پاکسازی بلوار بیرون دانشگاه پرداختند.

همچنین، نشست تخصصی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر بحران آب و راهکارهای مقابله با آن» در دانشکده جغرافیا وعلوم محیطی دانشگاه حکیم برگزار شد و جمعیت پژواک طبیعت هم، جمعه ۱۲ خرداد برنامهٔ پاکسازی، غذارسانی به حیوانات و گفتگوی محیط زیستی خود را برگزار کرد. درکوهدشت نیز اعضای انجمن آوای باران در عملیات اطفاء حریق جنگلهای منطقه نو راه و کمپ گنجعلی همکاری و حضور داشتند.

پویش «یک زمین، یک آینده» هم به مناسبت هفته محیط زیست در کانون پرورش فکری کودکان بجنورد نمایش خیابانی با موضوع مدیریت پسماند را به اجرا گذاشت.

از جمله قرار سبز هنر و طبیعت این هفته برگزاری تور عکاسی مرحله کاشت برنج در سیاهکل بود که توسط مؤسسه دوستداران سیاهکل و با همکاری انجمن عکاسان رشت و نمایشگاهی توسط انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان در لاهیجان برگزار شد. برپایی نمایشگاه کار دستی‌های بازیافتی، توزیع کیسه‌های پارچه‌ای و ایستگاه نقاشی کودکان از برنامه‌های اجرا شده در این روز بود.

همچنین پویش «زمین سبز، بدون ته سیگار» با نصب ظرفی برای ته سیگار در پارک پردیسان روز جهانی بدون دخانیات را گرامی داشت. طرح جمع‌آوری ته سیگار همچنین در چهار خیابان اصلی شهر همراه با آگاه‌سازی شهروندان به‌مناسبت هفته محیط زیست از طرف انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد برگزار شد و در بوشهر نیز انجمن محیط زیستی زمین سبز نهال‌های سبز همدلی را در پارک بانوان شهر کاشتند.

بازار همایش‌ها نیز در این هفته داغ بود و گیلان همایش روز جهانی محیط زیست به همت کانون فعالان محیط زیست یالمند در شهر لنگرود را با حضور گرم مردم و مسئولین برگزار کرد. تولید کیسه‌های پارچه‌ای هم از اتفاقات خوب این روزهاست که سمن پیوند به مناسبت هفته محیط زیست اقدام به عرضه کیسه‌های پارچه‌ای در خانه فرهنگ شهرداری بجنورد کرده است.

گرما در خوزستان هم مانع فعالیت‌های تشکل‌ها نشد و انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز نشستی با هدف معرفی انجمن، شرح وظایف و ارائه گزارشی از فعالیت‌های چند ماهه انجمن برگزار کرد و از اعضای فعال تقدیر به عمل آمد. قدردانی از ریاست و کارکنان اداره محیط زیست در هفته محیط زیست و با شعار «با طبیعت هستم» نیز با همت مؤسسه زیست‌محیطی زادسرو ترشیز برگزار شد.

در اصفهان هم انجمن صلح با طبیعت به مناسبت گرامیداشت روز جهانی محیط زیست نشستی با حضور نمایندگانی از دیگر انجمن‌های زیست‌محیطی برگزار کرد. این جلسه با هدف تأکید بر اهمیت علم در زندگی روزمره و توجه به هجوم سیاست به واقعیت‌های علمی خصوصاً در حوزه محیط زیست برگزار شد. افراد حاضر در جلسه کتاب‌هایی را معرفی و اهدا کردند و در مورد آنها توضیحاتی ارائه کردند. در این راستا بازدیدهای زیادی از پارک ملی کلاه قاضی و پارک ملی قمیشلو و دیگر مناطق چهارگانه زیست‌محیطی در شهر اصفهان صورت گرفته است.

معلمان هم به جمع قرار سبز پیوستند و در منطقه کرانی استان کردستان به همراه دانش آموزان به جداسازی زباله‌های بازیافت و جمع‌آوری درب بطری‌های پلاستیکی پرداختند.

گروه شکوه معماری خوار نیز که فعالیت خود را از یک سال پیش در زمینه آموزش تفکیک زباله از مبدأ در شهرستان‌های گرمسار و آرادان شروع کرده توانسته در این مدت فعالیت‌های تأثیر گذاری در زمینه تفکیک زباله از مبدأ و برنامه‌های محیط زیستی همچون پاکسازی محیط زیست انجام بدهد و هدف آن مشارکت شهروندان به صورت فعال در عرصه حفظ محیط زیست است.

قرارهای سبز محیط زیستی گروه‌های مردمی از سراسر کشور را هر هفته در گروه محیط زیست مهر بخوانید.