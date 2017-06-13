  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

قرارهای محیط زیستی در هفته‌ای که گذشت؛

بحران آب و تلاش برای جلوگیری از هدررفت آن در هفته محیط زیست

بحران آب و تلاش برای جلوگیری از هدررفت آن در هفته محیط زیست

این هفته نیز گروه‌های مردمی قرارهایی را برای حفظ محیط زیست کشور به مناسبت هفته محیط زیست و روز جهانی تنوع زیستی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر این هفته نیز گروه‌های مردمی قرارهایی را با عنوان «قرار سبز» برای حفظ محیط زیست کشور به مناسبت هفته محیط زیست و روزجهانی تنوع زیستی برگزار کردند که از آن میان می‌توان به نشست تخصصی بحران آب در دانشگاه حکیم سبزوار اشاره کرد.

 به مناسبت روزجهانی تنوع زیستی، اجتماعی از استادان، دانشجویان، فعالان محیط زیست، ریاست و کارکنان اداره محیط زیست شهرستان سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری گرد هم آمدند که حاصل آن امضای تفاهم نامه‌ای جهت همکاری‌های علمی پژوهشی بین اداره محیط زیست و دانشگاه حکیم بود؛ پس از آن تعدادی کیسه‌های پارچه‌ای که باهمکاری سمن «سرزمین بادغوث» و دانشگاه حکیم تهیه شده بود، بین افراد حاضر جهت استفاده کمتر از کیسه‌های پلاستیکی توزیع شد و در پایان به پاکسازی بلوار بیرون دانشگاه پرداختند.

همچنین، نشست تخصصی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر بحران آب و راهکارهای مقابله با آن» در دانشکده جغرافیا وعلوم محیطی دانشگاه حکیم برگزار شد و جمعیت پژواک طبیعت هم، جمعه ۱۲ خرداد برنامهٔ پاکسازی، غذارسانی به حیوانات و گفتگوی محیط زیستی خود را برگزار کرد. درکوهدشت نیز اعضای انجمن آوای باران در عملیات اطفاء حریق جنگلهای منطقه نو راه و کمپ گنجعلی همکاری و حضور داشتند.

پویش «یک زمین، یک آینده» هم به مناسبت هفته محیط زیست در کانون پرورش فکری کودکان بجنورد نمایش خیابانی با موضوع مدیریت پسماند را به اجرا گذاشت.

از جمله قرار سبز هنر و طبیعت این هفته برگزاری تور عکاسی مرحله کاشت برنج در سیاهکل بود که توسط مؤسسه دوستداران سیاهکل و با همکاری انجمن عکاسان رشت و نمایشگاهی توسط انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان در لاهیجان برگزار شد. برپایی نمایشگاه کار دستی‌های بازیافتی، توزیع کیسه‌های پارچه‌ای و ایستگاه نقاشی کودکان از برنامه‌های اجرا شده در این روز بود.

همچنین پویش «زمین سبز، بدون ته سیگار» با نصب ظرفی برای ته سیگار در پارک پردیسان روز جهانی بدون دخانیات را گرامی داشت. طرح جمع‌آوری ته سیگار همچنین در چهار خیابان اصلی شهر همراه با آگاه‌سازی شهروندان به‌مناسبت هفته محیط زیست از طرف انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد برگزار شد و در بوشهر نیز انجمن محیط زیستی زمین سبز نهال‌های سبز همدلی را در پارک بانوان شهر کاشتند.

بازار همایش‌ها نیز در این هفته داغ بود و گیلان همایش روز جهانی محیط زیست به همت کانون فعالان محیط زیست یالمند در شهر لنگرود را با حضور گرم مردم و مسئولین برگزار کرد. تولید کیسه‌های پارچه‌ای هم از اتفاقات خوب این روزهاست که سمن پیوند به مناسبت هفته محیط زیست اقدام به عرضه کیسه‌های پارچه‌ای در خانه فرهنگ شهرداری بجنورد کرده است.

گرما در خوزستان هم مانع فعالیت‌های تشکل‌ها نشد و انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز نشستی با هدف معرفی انجمن، شرح وظایف و ارائه گزارشی از فعالیت‌های چند ماهه انجمن برگزار کرد و از اعضای فعال تقدیر به عمل آمد. قدردانی از ریاست و کارکنان اداره محیط زیست در هفته محیط زیست و با شعار «با طبیعت هستم» نیز با همت مؤسسه زیست‌محیطی زادسرو ترشیز برگزار شد.

 در اصفهان هم انجمن صلح با طبیعت به مناسبت گرامیداشت روز جهانی محیط زیست نشستی با حضور نمایندگانی از دیگر انجمن‌های زیست‌محیطی برگزار کرد. این جلسه با هدف تأکید بر اهمیت علم در زندگی روزمره و توجه به هجوم سیاست به واقعیت‌های علمی خصوصاً در حوزه محیط زیست برگزار شد. افراد حاضر در جلسه کتاب‌هایی را معرفی و اهدا کردند و در مورد آنها توضیحاتی ارائه کردند. در این راستا بازدیدهای زیادی از پارک ملی کلاه قاضی و پارک ملی قمیشلو و دیگر مناطق چهارگانه زیست‌محیطی در شهر اصفهان صورت گرفته است.

معلمان هم به جمع قرار سبز پیوستند و در منطقه کرانی استان کردستان به همراه دانش آموزان به جداسازی زباله‌های بازیافت و جمع‌آوری درب بطری‌های پلاستیکی پرداختند.

گروه شکوه معماری خوار نیز که فعالیت خود را از یک سال پیش در زمینه آموزش تفکیک زباله از مبدأ در شهرستان‌های گرمسار و آرادان شروع کرده توانسته در این مدت فعالیت‌های تأثیر گذاری در زمینه تفکیک زباله از مبدأ و برنامه‌های محیط زیستی همچون پاکسازی محیط زیست انجام بدهد و هدف آن مشارکت شهروندان به صورت فعال در عرصه حفظ محیط زیست است.

قرارهای سبز محیط زیستی گروه‌های مردمی از سراسر کشور را هر هفته در گروه محیط زیست مهر بخوانید.

کد مطلب 4003599
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ح بارانی ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سپاس از اطلاع رسانی فعالیتهای محیط زیست
    • مهران IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما. با انتشار فعالیت گروههای مردمی انرژی مضاعفی به دوستداران محیط زیست میدید. انشالله این بخش با قدرت بیشتر به کار ارزشمند خودش ادامه بده.
    • آرش کرمانشاهی IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      از چاپ عناوین مربوط به قرارهای سبز بسیار تشکر میکنم.
    • ali mirzaei IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و درود. ممنونیم که به کار گروه های محیط زیستی هم اهمیت میدید. این گروه ها کارهای زیادی انجام میدن. ولی دیده نمیشه. امیدوارم که باز هم اینکار رو بکنید
    • مرضیه سرتیپی IR ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما... بسیار عالی. ممنون ازاینکه اخبار فعالیت انجمن های محیط زیستی را منتشر میکنید.
    • الهام IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام و عرض خسته نباشید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به محیط زیست و فعالیت های که در این عرصه انجام میگیره اهمیت قایل شدید. از اینرو مردم انرژی مضاعف میگیرند برای حفظ محیط زیست. درود برشما.
    • زهرا رنجبر NL ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود و سپاس بابت زحمات و تلاش شما در عرصه ی فعالیت های محیط زیستی و قدردانی جهت اطلاع رسانی. پایدار باشید.
    • نیما زرکار لنگرودی IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام من عضو کانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرودم خیلی خوشحالم که فعالیت های زیست محیطی که آینده ی زمینی که توش زندگی می کنیم رو بازتاب میدین🌹
    • Sharare nik IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چه قدر خوب که این فعالیتای محیط زیستی توسط مردم انجام میشه و ممنون از اینکه رسانه های خوب این اخبار رو انتشار میدن تا افراد بیشتری به دوستداران محیط زیست اضافه بشن.
    • سالک میرزایی IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر تمامی دوستانی که به فراتر از مرزهای منافع شخصی و مادی می نگرند.. و برای دستیابی به محیط زیستی سالم تلاش می کنند.
    • امیرحسین رهبری IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      همه انجمن‌های زیست محیطی در ایران واقعا دلسوزانه دارن تلاش می‌کنن. دست همشون درد نکنه. من در برنامه انجمن صلح با طبیعت شرکت کردم. واقعا برای این برنامه زحمت کشیده شده بود. از همشون سپاسگزارم.
    • Zahra nouri IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشید میگم به همه دوستانی ک برای داشتن محیط زیست سالم تلاش میکنن ..موفق پیروز باشید.
    • فرشته امدادی IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر قرار سبزی ها... تشکر ویژه از دوستداران سیاهکل بابت برنامه های متنوع و خوبشون. امروز حواسمان هست.
    • آهیل IR ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      نمایشگاه عکس برگزارشده توسط دوستداران سیاهکل بسیار عالی بود. موفق باشید
    • دوستدار سیاهکل IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ما خیلی باحالیم. سپاس از بچه های پر انرژی دوستداران سیاهکل
    • مصطفی صالحی IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      از موسسه دوستداران سیاهکل بابت تمام زحمات و طرح های عالی که انجام میده تشکر میکنم و بسیار سپاس گزارم و امیدوارم در آینده موفق باشید
    • مهسا دهبان IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با درود و سپاس فراوان از انعکاس و نشر فعالیت های سبز و مردمی سمن های کشور ، با حمایت مسئولین بزرگوار و شما عزیزان همراه ، آرزوی همیاری بیش از پیش مردم فرهیخته کشورمان در این راه سبز داریم .
    • زینب IR ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ممنون مطالب بسیار عالی بود.مرسی که از گروهها حمایت میکنین و اخبارشونو منتشر میکنین
    • سیدعلیرضا میخورسندی IR ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      از بازتاب خوب خبرهای محیط زیستی در این سایت از طرف کانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرود سپاسگزاریم.
    • ابوالقاسم کریمی (فرزندزمین) IR ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من یکی از موسسان سمن پژواک طبیعت و دبیر اجرایی برنامه های این سمن هستم به نوبه ی خودم از تلاش شما سپاسگزارم به امید همکاری های بیشتر
    • Sereno IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر همه دست اندر کاران موسسه دوستداران سیاهکل... خدا خیرتان دهد
    • محیط زیست یالمند IR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما وانعکاس خبرهای محیط زیستی .... امید که این موضوع دغدغه فکری تک تک مردم کره خاکی بشه ونسبت به زمین مسئولیت پذیر گردند .
    • امیر ارکیان US ۰۶:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر همه دلسوزان واقعی محیط زیست ایران

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها