به گزارش خبرنگار مهر، سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی در قرار سبز این هفته به فعالیتهایی در راستای تلاش برای حفاظت از محیط زیست پرداختند.
در آذربایجانغربی، پاکسازی کوه سیر و جاده سلامت از زباله با همت مؤسسه ناجیان نبض زمین برگزار شد. روباننارنجیها در رشت هم اقدام به جمعآوری امضای طومار تصویب قانون حمایت از حیوانات توسط میثم موسوی بازیگر و کارگردان و سفیر محیط زیست کردند.
در چهارمحال و بختیاری نشست جمعی از اعضای سمن سامان پویا با مسئولین مرکز بهداشت شهرستان سامان به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات در حاشیه نمایشگاهی با این موضوع برگزار شد.
در استان کرمانشاه آتشسوزی پشت تپه کوله با همت کمیته عملیاتی انجمن ژیوای پاوه، کمیته ژیوای دوریسان و تلاش کارکنان اداره منابع طبیعی پاوه و آتشنشانی مهار شد. همچنین حضور یک بانو در کنار فعالان محیط زیست در اطفای حریق منطقه سردهره پاوه نشانگر حضور قدرتمند بانوان در این فعالیتها بود.
در کرمانشاه، این هفته سازمان مردم نهاد پیام آوران اردیبهشت کرمانشاه نیز در نظر دارد بمناسبت روز جهانی بدون کیسه های پلاستیکی همایشی با حضور مسئولین استان و فعالان ملی محیط زیست برگزار کند.
انجمن مردمنهاد بلوطبان در خرمآباد نیز به آبیاری نهالهای سایت سنگنوردی خرم آباد پرداخت. گروه عاشقان طبیعت سروستان و محیط بانان منطقه حفاظت شده جنگل شدید تنگ قشقه سروستان نیز به تعمیر و لولهکشی آب چشمه موردی و آبرسانی به پاسگاه محیط بانی و لایروبی آبشخورهای حیاتوحش چشمه تنگ سرخونی اقدام کردند و تعمیر و راه اندازی تلمبه بادی برای تامین آب حیات وحش منطقه حفاظت شده بخشی دیگر از فعالیتهای این گروه بود.
انجمن حامیان محیط زیست ابو زید آباد، به شناسایی چشمه های کوچک آب در پناهگاه حیات وحش یخاب برای لایروبی و ساخت آبشخور جهت استفاده بهینه از آب موجود با کمک افراد محلی اقدام کردند.
در تهران نیز جمعیت پژواک طبیعت دوازدهمین برنامه خود را به سفری محیط زیستی در منطقه خوش آب و هوای پل خواب اختصاص داده که در جاده چالوس واقع شده است. این سفر در تاریخ ۳۰ تیر برگزار میشود و اهداف سفر جمعآوری زباله، گفتگوی محیط زیستی و آموزش تولید کمپوست در منزل است.
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