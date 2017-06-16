به گزارش خبرنگار مهر، بیشرین انتقاد از کارلوس کی روش مربوط به قرارداد گرانقیمت این مربی بود. کی روش بارها توسط پیشکسوتان فوتبال ایران متهم شد به گران بودن و هزینه زیاد روی دست فوتبال ایران گذاشتن حال پرسش این است که آیا این حرف ها درست بود یا غلط؟

بیش از ۴۰ میلیارد تومان درآمد اولیه تیم ملی ایران از صعود به جام جهانی فوتبال بوده است، در واقع این عدد منهای پول آماده سازی و تدارکات و البته منهای درآمدی است که فیفا به باشگاه هایی که صاحب بازیکن در تیم های ملی کشورشان هستند پرداخت می کند که با احتساب این اعداد درآمد فوتبال ایران حتی بیشتر از این مبالغ هم خواهد بود.

همه آنها که تصور می کردند کی روش مربی گرانی است باید بدانند که این مربی پرتغالی تقریبا همه هزینه های خودش را، همه دستمزدهایی که گرفته و حتی بیش از آن را برای فوتبال ایران جبران کرده است. در واقع کی روش ارزانترین مربی تاریخ فوتبال ایران هم می تواند باشد چون او به عبارتی ۶ و به شایعه ای ۷/۵ میلیارد تومان دستمزد سالانه می گیرد که در همه چهار سال گذشته این عدد می شود چیزی حدود ۳۰ میلیارد تومان.

درست که نگاه کنیم متوجه می شویم که این مربی بیش از ۱۵ میلیارد تومان هم برای فوتبال ایران منهای درآمد خودش سود گذاشته است و فراموش نکنید که او در دوره قبل هم مربی تیم ملی فوتبال ایران بوده و همین درآمد و همین هزینه ها را ر دوره قبل هم داشته است و آنجا هم چیزی نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان برای فوتبال ایران درآمد زایی کرده است که جمعا این دو عدد با هم می شوند ۳۰ میلیارد تومان.

تدارکات و هزینه های آماده سازی را چه با این مربی و هر مربی دیگری فوتبال ایران داشته است و فرقی ندارد حتی در دوره برانکو که البته با این مربی هم به جام جهانی صعود کردیم اردوی بلند مدتی در اتریش و در قلب اروپا داشتیم و بازی های تدارکاتی بزرگی را هم انجام دادیم که بسیار هم گران بود اما برای همین کی روش اردوهای ارمنستان و امارات را عملا لغو کردیم.

این ها آمار است، اعداد است، علم است و سفسطه لازم ندارد. کی روش نه تنها هزینه ای روی دست ما نمی گذارد بلکه با درآمدهای میلیاردی از صعود به جام جهانی، از اسپانسرهای قدرتمندتری که سراغ فوتبال ایران می آیند، از ترانسفر بازیکنان به کشور های دیگر که زیر دست او اوج می گیرند سود سرشاری را برای فوتبال ایران رقم زده است که معادل آن را در این سال ها نداشته ایم.

بارها برای مربیان ارزان تر هزینه کرده ایم، آن هزینه ها هم خیلی کمتر از این مبلغ نبوده اند، البته ارزان تر بوده اند اما نه خیلی زیاد اما برگشتی برای فوتبال ایران نداشته ایم. حالا با کی روش نه تنها پولی هزینه نکرده ایم بلکه درآمد زایی درستی هم داشته ایم.

پیشکسوتان و کارشناسان منتقد این مربی را حالا عودت می دهیم به منصفانه خواندن این اعداد و از آنها خواهش می کنیم برای آینده درست تر نقد کنند و چراغ راه فوتبال ایران باشند نه چوبی لای چرخ.