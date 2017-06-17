معرفی هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی احمدی، سعید عقیقی، مسعود مددی، مستانه مهاجر و حسن نجاریان با حکم سیدعلی احمدی دبیر ششمین جشنواره فیلم شهر به عنوان اعضای هیات انتخاب این رویداد هنری معرفی شدند.

در طول کمتر از سه ماه تعداد ۷۵۰ فیلم از کشورهای اسپانیا، آرژانتین، مکزیک، برزیل، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، هلند، پاکستان، ترکیه، لبنان، قزاقستان، ترکمنستان، استرالیا، کانادا، بلژیک، اتریش و... به دبیرخانه بخش بین الملل ارسال شده است و این اعضای هیات انتخاب، ارزیابی خود را از هفته گذشته آغاز کرده اند.

الهه نوبخت مدیریت بخش بین الملل ششمین جشنواره فیلم شهر را برعهده دارد.

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ تیرماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار به بخش ملی جشنواره تا ۳۱ خردادماه تمدید شده است.