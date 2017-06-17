نشست هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور روحانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی امروز شنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد.

در این جلسه، احمد دوست حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد این صندوق در حوزه های مختلف ریالی و ارزی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، گشایش اعتبارات اسنادی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که این میزان از تمام سال های فعالیت صندوق توسعه ملی بیشتر بوده است.

همچنین مبلغی بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بانک های کشور برای اعطای تسهیلات به طرح های گوناگون سپرده گذاری شده که این رقم نسبت به سال ۹۴، رشدی حدود ۲۸ درصد داشته است.

بر مبنای گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶.۲ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای اجرای پروژه های جدید نزد بانک مرکزی اختصاص یافته است؛ همچنین نظام تامین مالی صادرات با اعتبار خریدار در سال ۱۳۹۵ آغاز شده که می تواند با اعمال اصلاحات لازم در دوره بازپرداخت آنها صادرات خدمات فنی مهندسی را رونق بخشد.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی اصلاحیه بودجه سال ۹۵ صندوق بررسی و بودجه سال ۹۶ نیز به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه پیشنهادهایی درباره اصلاح مواردی از نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مطرح شد که با هدف افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش اشتغال زایی مورد تصویب قرار گرفت.