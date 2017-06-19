عادل تبریزی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ساخت فیلم سینمایی «گیجگاه» به تهیه کنندگی پیمان جعفری گفت: پیش تولید این اثر سینمایی آغاز شده و در نظر داریم در تابستان فیلمبرداری آن را در تهران آغاز کنیم البته همه داستان این فیلم در تهران روایت می شود.

وی افزود: داستان «گیجگاه» در دهه ۷۰ روایت می شود و در خلاصه داستان آن آمده است: حسن خشنود مربی کاراته کتاب تطبیق شاهنامه فردوسی با فنون رزمی را که تالیف کرده به یکی از هنرجویانش هدیه می دهد اما پشیمان می شود و در پی پس گرفتن کتاب است. این را هم باید عنوان کنم که این قصه بر اساس ایده ای از من و به صورت مشترک با ارسلان امیری نوشته شد.

تبریزی با اشاره به اینکه قصه این فیلم در دهه ۷۰ می گذرد، عنوان کرد: به نظر من به تصویر کشیدن یک فیلم در دهه ۷۰ به نسبت دهه ۶۰ سخت تر است چون هم شکل قدیمی و هم شکل مدرن تر شهر در آن دوران دیده می شود. به هر حال قصه فیلم ما به گونه ای است که باید در همین دهه روایت شود از همین رو فکر می کنم «گیجگاه» برای بچه های دهه شصتی که سن بلوغشان را در دهه ۷۰ گذرانده اند، بسیار نوستالژیک باشد.

این کارگردان که اولین فیلم بلند داستانی خود را می سازد در پایان گفت: هرچند این فیلم درباره یک مربی کاراته است اما یک فیلم رزمی نیست و ما سعی می کنیم یک درام اجتماعی ارایه دهیم. این را هم باید بگویم که من سال ها دستیار کارگردان افرادی همچون رضا درمیشیان، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، حمید نعمت الله، هاتف علیمردانی و ... بوده ام و امیدوارم بتوانم فیلم خوبی ارایه دهم.

این کارگردان ساخت فیلم های کوتاهی همچون «من قدیمی هستم»، «لو و قیچی» «اول پاییز» و ... را در کارنامه خود دارد.