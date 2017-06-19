خبر خوش برای هواداران پرسپولیس/ مذاکره با سروش رفیعی برای ماندن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت سروش رفیعی و جدایی این بازیکن به برنامه تهران ورزشی رادیو تهران گفت: من با رفیعی تلفنی صحبت کردم و قرار شد تا یکی دو روز دیگر با هم جلسه ای داشته باشیم.

وی درباره اینکه آیا پرسپولیس امیدی به حفظ سروش رفیعی دارد یا خیر؟ گفت: همانطور که گفتم یکسری صحبتها شده است و قرار شد جلسه ای داشته باشیم. فکر می کنم امیدی باشد. حس من که اینطور می گوید.

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه باشگاه الخور قطر هم توافق با سروش رفیعی را رد کرده است، تصریح کرد: ما یکی دو روز دیگر جلسه داریم و صحبتهای نهایی را انجام می دهیم. به هر حال بعید نیست. هیچ چیزی بعید نیست.