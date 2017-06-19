محمد علی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، راجع به اتفاقات رخ داده در نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس، بحث میزبانی این باشگاه از الاهلی عربستان در قرقیزستان، شایعه حضور اشکان دژاگه، پیشنهاد باشگاه های اروپایی به بازیکنان پرسپولیس و مسائل دیگر صحبت کرد.

ترکاشوند در رابطه با شایعه نشست خود با داریوش شجاعیان پیش از آنکه با استقلال تهران قرارداد ببندد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. من دیروز جلسه ای با این بازیکن نداشتم. معمولا چنین جلساتی را در دفتر باشگاه برگزار می کنیم تا همه چیز شفاف باشد. البته منکر حضور شجاعیان در لیست آقای برانکو نمی شوم. اما بحث حضورش در پرسپولیس مربوط به ۳ماه پیش می شود. پس از آن هیچ صحبتی درباره جذب ایشان نداشتیم. به آقای شجاعیان اعلام کردیم نمی خواهیم وارد ماجرای گرفتن رضایتنامه شویم. هر وقت رضایتنامه ات را گرفتی صحبت های نهایی را خواهیم کرد. به هر حال این اتفاق نیفتاد و ایشان با توجه به مذاکرات باشگاه استقلال با گسترش فولاد تبریز به این باشگاه رفت.

معاون باشگاه پرسپولیس درباره اظهار نظر هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش مبنی بر اینکه پرسپولیسی ها برای جذب شجاعیان پیشنهادی شبیه به خرید آب نبات چوبی داده اند گفت: بالاخره ۳۰۰ میلیون تومان در مقابل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رقم بسیار پایین و مثل آبنبات چوبی است!

ترکاشوند درباره شایعه حضور اشکان دژاگه در جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ نیز تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد. برنامه ای برای جذب ایشان نداریم. لیست بازیکنان بزرگسال در حال پر شدن است و خریدهایمان معطوف به بازیکنان زیر ۲۳ سال می شود.

او درباره احتمال خرید «بشار رسن» هافبک تیم ملی عراق هم گفت: مذاکراتی با این بازیکن داشتیم.اگر باشگاهی که در آن بازی می کند مشکلی به وجود نیاورد و به توافقات لازم مالی هم برسیم مذاکراتمان را جمع بندی خواهیم کرد تا قرارداد ببندیم.

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس از بازگشت قطعی احمد نوراللهی به جمع پرسپولیسی ها خبر داد و گفت: احمد را پرسپولیسی بدانید. بازیکن قابل و بزرگی که خوشبختانه به پرسپولیس بازگشته است. با حضور ایشان و چند مهره دیگر جایی برای جذب بازیکن بزرگسال نداریم.

او درباره پیشنهادات خارجی برای فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی تصریح کرد: هر دو نفر با باشگاه قرارداد دارند و اصلا چنین خبری نیست که بخواهند بروند. هیچ پیشنهاد رسمی از باشگاه هایی که آنها را بخواهند نداریم و اگر هم چنین نامه هایی به دستمان برسد بررسی کاملی می کنیم. آنها با پرسپولیس قرارداد دارند و آقای برانکو همچون سایر بازیکنان نظر نهایی را در خصوص شاگردانش می زند. هیچ تصمیمی را در این زمینه بدون مشورت و نظر آقای برانکو نمی گیریم.

ترکاشوند درباره احتمال میزبانی از الاهلی عربستان در بیشکک قرقیزستان تصریح کرد: این موضوع در حال بررسی است. یکسری مشکلات مانند پرواز مستقیم وجود دارد. باید برای رفتن به بیشکک چارتر بگیریم. امروز جلسه ای را با سرمربی تیم خواهیم داشت. با بررسی تمام جوانب نظیر آب و هوا و زمین چمن ورزشگاه و مسایلی نظیر رفت و آمد درباره این موضوع تصمیم گیری نهایی خواهیم کرد.آنها در AFC کاپ حضور دارند و می توانند از پس چنین بازی هایی برآیند.

معاون باشگاه پرسپولیس درباره تغییرات احتمالی هیات مدیره این باشگاه هم گفت: این موضوع تنها به شخص وزیر ورزش و جوانان بستگی دارد و فعلا صحبتی در این زمینه طی روزهای گذشته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکاشوند همچنین در گفتگو با رادیو تهران درباره انتقال پر حاشیه شایان مصلح به استقلال و ادعای پندار توفیقی دبیر هیئت مدیره استقلال تهران مبنی بر اینکه پرسپولیس با رقم بالاتری نسبت به استقلال تهران توانست شایان مصلح را به خدمت بگیرد، گفت: نمی دانم این صحبت ها را از کجا آوردند. بهتر است در هر زمینه ای شفاف سازی کنیم. شایان مصلح را با ۴۰۰ میلیون تومان به پرسپولیس آوردیم و طبیعی است که به این رقم آپشن هایی نظیر قهرمانی هم اضافه می شود. خود شایان درباره پیشنهاد استقلالی ها گفته بود آنها می خواستند ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان به من بدهند. اما این بازیکن به عشق پرسپولیس و هوادارانش به این تیم آمد. او با دوستانش مثل محمد انصاری هم مشورت و پرسپولیس را انتخاب کرد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه مصلح طرف استقلال برود با وی توافق کرده بودم و قرارداد امضا شده بود. مبلغ قرارداد هم ۴۰۰ میلیون تومان است.

ترکاشوند درباره اینکه آیا باشگاه خواسته های برانکو را برآورده کرده است، تاکید کرد: صد درصد آنچه که برانکو خواسته بود را عملی کردیم.