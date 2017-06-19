واکنش سلیمی نمین به اسناد منتشره آمریکا درباره کودتای ۲۸ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران درباره اسناد منتشرشده کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ از سوی وزارت خارجه آمریکا مطلبی را منتشر کرد.
در این مطلب آمده است:
«چگونه میتوان متبحرانه و غیرمستقیم تجربیات تاریخی مهم و تعیین کننده را کمرنگ و حتی محو ساخت؟ این سؤالی بسیار حیاتی است. در تاریخ معاصر به وفور میتوان ترفندهای حسابگرانهای را رصد کرد که با دامن زدن به مسائل فرعی، تضادهای اصلی و دشمنیها به حاشیه رانده شده است. برای نمونه در حالیکه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ یکی از بارزترین دشمنی آمریکا و انگلیس علیه ملت ایران را به نمایش میگذارد، اما عدهای حساب شده کوشیدند تا اختلافات بین سه رکن نهضت ملی شدن صنعت نفت(آیتالله کاشانی، دکتر مصدق و شهید نواب صفوی) را به گونهای بزرگنمایی کنند که دشمن اصلی یعنی همان کودتاکنندگان و ناقضین حقوق اساسی ملت ایران کاملاً به فراموشی سپرده شوند.
در آستانه انتشار برخی از اسناد گزینش شده وزارت خارجه آمریکا پیرامون کودتای ۲۸ مرداد فیلمی ظاهراً توسط بی بی سی منتشر شده که وانمود میسازد که آیتالله کاشانی بلافاصله بعد از کودتا به اتفاق زاهدی و نمایندگان آمریکا و انگلیس از خانه دکتر مصدق دیدار کرده است. (یعنی دخالت آیتالله کاشانی در کودتا)
این فیلم که در فضای مجازی به سرعت انتشار وسیع یافت به دلیل شتابزدگی در جعل با ایرادات فراوان تاریخی مواجه است. اولاً فیلم دیدار آیتالله کاشانی از منزل دکتر مصدق مربوط به قبل از کودتاست و تصاویر به وضوح نشان از به سامان بودن خانه نخست وزیر دارد. دربها پردهها و ... در حالی که بعد از حمله کودتاچیان به خانه نخستوزیر این محل تبدیل به ویرانهای شده بود. مظفر بقایی در این تصویر دیده میشود در صورتی که وی آن روز به جرم شرکت در قتل رئیس شهربانی در زندان بود. بهعلاوه آیتالله کاشانی در آن روز اصولاً در تهران نبود همچنین تصویر زاهدی مربوط به جای دیگری است که به صورت ناشیانهای در کنار سایر تصاویر قرار گرفته است.
چرایی انتشار این فیلم سراسر جعلی را باید در همان ترفند دامن زدن به مسائل فرعی برای از کانون توجه دور نگه داشتن مسائل اصلی دانست. آمریکاییها برخلاف قانون آزادی اسناد تا کنون برای روشن نشدن بسیاری از واقعیتها، مانع از انتشار مستندات مربوط به کودتا ۲۸ مرداد شده بودند. قطعاً انتشار حتی گزینشی این اسناد یکبار دیگر آحاد جامعه ما را متوجه عزم تاریخی آمریکا برای در هم شکستن اراده ملت ایران به منظور داشتن یک زندگی سرافرازانه خواهد نمود.
از این رو علاوه بر تهیه چنین فیلم جعلی قبل از آزادسازی برخی اسناد خبرنگار بی بی سی- بهمن کلباسی- بدون آنکه سندی را به طور مشخص ارائه دهد در توئیتر خود مینویسد:«چندتا دیگه هم هست که نشان از حمایت جدی کاشانی و بخش بزرگی از روحانیت از شاه و مخالفتشان با دکتر مصدق دارد.»
آنچه در این زمینه تأسفبار است اینکه به فاصله اندکی از این جهتدهی آقای عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات در توئیترش مینویسد: «حال که اسناد همراهی کاشانی با کودتای آمریکایی افشا شده نام خیابان آیتالله کاشانی را تغییر دهید.»
قطعاً هرکدام از رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت خطاهایی داشتند که زمینه کودتا را برای بیگانه فراهم کرد اما باید دید چه کسانی و با چه اهدافی این خطاها را حتی به کمک جعلیات بزرگنمایی میکنند تا با شکلدهی به منازعاتی کاذب مسئله اصلی یعنی ناقضین استقلال ملت ایران با مشت آهنین را به فراموشی سپارند.
در چنین فضایی آقای زیبا کلام میتواند در کانال تلگرامیاش مدعی شود که دشمنی آمریکا مربوط به بعد از انقلاب آن هم توسط تندروهاست:«نگاه ایدئولوژیک تندروهای ایران به آمریکا به بهترین وجه درستی باور پوپر را به نمایش میگذارد. دشمنی با آمریکا چند ماه بعد از انقلاب به صورت دلیل محوری جهان بینی آنان درآمد. صرفنظر از آنکه در عالم واقعیت چه رویدادهایی از سال ۵۸ تا کنون به وقوع پیوسته، جملگی آنها از نظر آمریکا ستیزان همواره درستی ایدئولوژیشان را در دشمنی با آمریکا به اثبات رسانیده است.»
در حالیکه عمده دشمنی آمریکا با ملت ایران مربوط به دهههای ۲۰ تا ۵۰ است و همه اقشار ملت ایران به ویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد علیه سلطهطلبی آن قیام نمودند. امروز در پناه دامن زدن به مسائل فرعی است که میتوانند این واقعیتهای مسلم تاریخی را به سهولت جعل کنند و اینگونه وانمود سازند که گویا صرفاً بعد از انقلاب، آن هم عدهای محدود، دشمنی با آمریکا را ایدئولوژی خود ساختند.»
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