به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست با فعالان عرصه و فناوری کشور در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اهمیت و ضرورت علم و پژوهش در کشور گفت: باید خدا را شکر کنیم که در مکتب اسلام و ایران اسلامی و مکتب اهل بیت تنفس می کنیم و دینی داریم که بر فضلیت علم و دانش تاکید دارد.

باقری با اشاره به ظرفیت های بزرگی که در کشور وجود دارد، افزود: انقلاب اسلامی منشاء حرکت های بزرگ در منطقه بوده و تحولات جهانی تحت تاثیر انقلاب اسلامی بوده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به عرصه های مختلف جهاد در کشور گفت: یکی از عرصه های مهم جهاد در کشور جهاد علمی است که باید متناسب با نیازهای جامعه صورت گیرد.

باقری با اشاره به حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه گفت: نظام سلطه علاوه بر اقدامات نظامی خود گروه تروریستی – تکفیری داعش را که محصول کارهای پژوهشی آنها روی گروه‌های تندروی اسلامی است در منطقه ایجاد کردند که راه مقابله با آنها گستره عظیمی از کارهای علمی و پژوهشی را می طلبد.

وی با اشاره به نقاط ضعف نظام سلطه در درگیری با ایران اسلامی گفت: آنها فعلاً توان درگیری با ما را ندارند و البته ما هم قصد درگیر شدن با آنها را نداریم اما در رقابت دائمی با آنها در حوزه های مختلف از جمله حوزه موشکی قرار داریم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه به برکت خون شهدا و تلاش دانشمندان خود در حوزه موشکی جزو قدرتهای بزرگ دنیا هستیم، گفت: در عرصه های فراوانی از جمله در فن آوری های زیر زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و اطلاعاتی و... در حال رقابت با نظام سلطه هستیم که بودجه ارتش آنها چند برابر بودجه دفاعی ماست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کپی برداری از صنایع و علوم غربی در حوزه های فنی قابل درک است اما در علوم انسانی ما اساسا نمی توانیم از محصولات و تولیدات آنها استفاده کنیم زیرا ماهیت نظام و اداره جامعه ما با آنها متفاوت است وی افزود: آنها در حوزه های علوم انسانی به دنبال ترویج علوم خود در کشور ما هستند و این امر خطرناکی است که ما باید هوشیارانه مقابل آن بایستیم.

باقری راه جبران عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیک ایران را پیمودن راه های میان بر دانست و گفت: بسیج به عنوان بدنه انقلابی ملت ایران ظریفت های فراوانی از جمله در حوزه های علمی و پژوهشی دارد که با برنامه ریزی مدیران دولتی از این ظریفت بی بدیل می توان برای حل مشکلات جامعه استفاده کرد.

سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج نیز در این نشست مشترک با فعالان علمی کشور گفت: بسیج اقیانوسی است که در عرصه های مختلف از جمله حوزه های علمی می تواند مشکلات جامعه را حل کند.

رئیس سازمان بسیج که پیش از سردار باقری در این نشست سخن می گفت افزود: هدف ما از برگزاری این نشست های مشترک آشنا سازی نهادهای مختلف کشور با توانمندی های بسیج در حوزه های علمی است.

وی در ادامه گفت: بسیج آنقدر از حضور اساتید و پژوهشگران عرصه های مختلف غنی است که می تواند بار علمی کشور را به دوش گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز علمی کشور می باید از فعالیت ها و کارهای پژوهشی یکدیگر مطلع باشند افزود: ضرورت وجود یک قرارگاه مرکزی که توان هم افزا نمودن مراکز علمی و پژوهش کشور را داشته باشد احساس می شد و معاونت بسیج علمی در سازمان بسیج مستضعفین این ظرفیت را دارد که این امر مهم را انجام دهد.

وی با اشاره به حجم کارهای پژوهشی نیروهای مسلح گفت: این نشست سرآغازی می تواند باشد برای تعمیق همکاری های علمی و پژوهشی بسیج و مراکز علمی با نیروهای مسلح.

سردار غیب پرور با تاکید دوباره بر آمادگی بسیج برای همکاری با دولت در حل مشکلات جامعه گفت: کار قرارگاهی در مجموعه بزرگ علمی و پژوهشی کشور نقطه عطفی در هم افزایی این مراکز خواهد بود.

در این جلسه نوریان رئیس داشگاه آزاد اسلامی کشور، فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف و سه نفر از مسئولان پژوهشکده های بسیج از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز و دانشگاه امام صادق (ع) نقطه نظرات خود را در حضور سرلشکر باقری و سردار غیب پرور بیان کردند.