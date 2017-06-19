آمادسازی اردوگاه راهیان نور دزلی با ظرفیت بیش از ۴۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری راهیان نور، فرهاد غلامی مسئول راهیان نور سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: حضور اقشار مختلف مردم در مناطق عملیاتی استان کردستان چشمگیر است و با توجه به این حضور شایسته، اقداماتی در خصوص اسکان این عزیزان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به اعزام‌های گسترده کاروان‌های راهیان نور زائر سرای دزلی شهرستان سرو آباد با ظرفیت بیش از ۴۰۰ نفر طراحی و کار ساخت آن در دستور کار قرار گرفت.

غلامی در همین زمینه یادآو شد: با تلاش‌های صورت گرفته این اردوگاه در شرف اتمام ساخت است و به با تکمیل شدن بخش‌های مختلف آن شروع به پذیرش زائران راهیان نور می‌کند.

مسئول راهیان نور سپاه بیت المقدس کردستان خاطر نشان کرد: علاوه بر این اردوگاه، ۳ اردوگاه شهید نصر الهی بانه، شهید قهاری مریوان و بروجردی سنندج پذیرای زائران راهیان نور خواهند بود.

وی در پایان با بیان اینکه استان کردستان سرزمین مجاهدت‌های خاموش است، خاطر نشان کرد: حماسه‌های ماندگاری در استان کردستان توسط غیورمردان این سرزمین آفریده شد که نیازمند تبیین و انتقال است.

گفتنی است ۷ یادمان؛ تپه الله اکبر، باشگاه افسران، والفجر ۴، والفجر ۱۰، سیران بند، بوالحسن و شهدای گمنام زریوار در استان کردستان وجود دارد.