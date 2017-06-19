به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ هفتمین شعبه بانک پارسیان در شهر تبریز با حضور خسروانی، معاون امور اجرایی و عضو هیأت مدیره، خلیل‌پور مدیر امور شعب، بیژنی مدیر پشتیبانی و کسبه و تجار محل در خیابان راه‌آهن تبریز افتتاح شد.

طی این مراسم افتتاحیه که با حضور جمعی از مشتریان بانک پارسیان برگزار شد، خسروانی از افتتاح شعبه جدید بانک پارسیان در شهر ارومیه با حضور برخی مقامات استانی به ویژه قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه خبر داد و گفت: به امید خدا در برنامه توسعه شعب در تبریز طی ماه های آینده تا پایان سال جاری حداقل ۲ یا ۳ شعبه جدید افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به تمایز ویژه تبریز نسبت به سایر شهرهای کشور اظهار کرد: این تمایز به وضوح در خروجی رسانه ها نیز قابل مشاهده است. چرا که تبریز به عنوان بهترین شهر برای زندگی براساس استانداردهای بین‌المللی انتخاب شده و شهری جهانی است. از همین رو طبیعی است که انتظارات صاحبان کسب و پیشه آن نیز انتظاراتی متفاوت از سطح کشور باشد.

معاون امور اجرایی بانک پارسیان با اشاره به سهم بالای استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز در تولید ناخالص ملی کشور تاکید کرد: نشانه‌های توسعه پایدار در حوزه صنعت و تجارت در تبریز قابل رویت است و خوشحالیم که ۳۰۶امین شعبه بانک پارسیان در سطح کشور را امروز در این شهر افتتاح می‌کنیم.

وی به فرآیند سرویس دهی و ارایه خدمات بانکی در اولین بانک خصوصی کشور پرداخت و افزود: همواره نظر ما در بانک پارسیان ارائه سرویس‌های متفاوت در شأن مردم بوده است. تا قبل از ظهور بانک‌های خصوصی ارائه سرویس بانک‌ها از پشت شیشه‌ها صورت می‌گرفت و رابطه مستقیمی بین مشتریان و متصدیان بانک‌ها وجود نداشت اما با ظهور بانک پارسیان و تولد یک ایده جدید، فرهنگ مشتری مداری به یک شکل متفاوتی ارایه شد و به تأسی از بانک پارسیان شبکه بانکی مجبور شد رفتارش را در ارایه خدمت به مردم تغییر دهد.

خسروانی در ادامه یادآور شد: با این حال این پایان ماجرا نیست و تنها بخشی از اتفاقاتی است که رقم خورده و آنچه در ایده مدیران ارشد بانک پارسیان وجود دارد عبور از فرهنگ مشتری مداری و تحقق مدل شریک تجاری است. زیرا ما معتقدیم سود بانک آنجایی است که مشتریانش سود می‌کنند و نتیجه تمام تلاش‌های ما در تحقق خواسته‌های مشتری متبلور خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه امروز در بانک پارسیان به مفهوم شریک تجاری توجه ویژه‌ای صورت گرفته، اظهار کرد: در بانک پارسیان این اعتقاد وجود دارد که مشتریان ما شرکای تجاری ما هستند و بر این اساس برنامه‌هایی را داریم. به طوریکه حوزه اعتباری بانک آماده سرویس‌دهی به مشتریان هست و برای اینکه بتوانیم این سرویس‌دهی‌ها را دسته بندی کنیم، ارائه سرویس به مشتریان ویژه را در قالب سرویس‌های بانکداری شرکتی از پایان سال ۱۳۹۵ کلید زدیم و آمادگی داریم چنانچه محصولات فعلی ما در شان بانک پاسخگوی نیازهای موجود نباشد، محصولات جدید را طراحی و ارائه کنیم.

معاون امور اجرایی بانک پارسیان از طراحی سامانه‌ای برای ارائه خدمت به مشتریان بزرگ خبر داد و تاکید کرد: در قالب سامانه پارس مشکلات و مسایل بانکی مشتریان ما به حداقل خواهد رسید و مشتریان بزرگ بانک پارسیان می‌توانند از این سرویس‌های پایه استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه پارسیان در ارائه خدمات الکترونیکی بانکی پیشرو بوده و سهم بزرگی از خدمات الکترونکی در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: محصولاتی که در این حوزه ارائه می‌دهیم، منحصر به‌فرد بوده و طبیعی است که بانک برای ادامه حیات نیاز به روزآمد شدن دارد و در همین رابطه نقطه نظرات مشتریان در طراحی محصولات جدید همواره مدنظر بانک قرار دارد.

خسروانی افزود: واحدهای تحقیق و توسعه ما براساس مدل‌های علمی مشغول نیازسنجی از بازار هستند که مبتنی بر همین نیازها محصولات جدید نیز طراحی و به مشتریان ارائه می‌شود. ضمن اینکه بانک پارسیان این آمادگی را دارد که در فضای کسب و کار علاوه بر سرویس های پایه بانکی خدمات ویژه ای را در رابطه با قراردادهای در بستر کارت‌خوان‌ها و بسته‌های اعتباری برای مشتریان بزرگ تعریف کند که خدماتی نیز تاکنون تعریف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی پیرامون التهاب در بازار پول در کشور پرداخت و گفت: اخیراً شاهد اتفاقاتی در حوزه بازار پول هستیم. طبیعی است که اقتصاد کشور بعد از فشارهای بین‌المللی در قالب تحریم های ظالمانه تحت فشارهای زیادی قرار داشته، اما با همت و غیرت فرزندان ایران در گوشه و کنار کشور عزت خود را از دست ندادیم؛ بطوریکه با قبول برجام افق‌های روشن پیش روی اقتصاد کشور پیش بینی می‌شود و به نظر می‌رسد از دوران رکود عبور کردیم و تحقق دوران شکوفایی دور از دسترس نیست.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان با بیان اینکه حوزه های بازارهای مالی در کشور به لحاظ ملاحظات آئیننامه‌ای و قانونی به شکل شایسته‌ای به بلوغ و توسعه نرسیده، اظهار کرد: در این شرایط بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه به آن درجه از توسعه یافتگی نرسیدند که تمام نیازهای سرمایه‌ای را تامین کنند. به این ترتیب بار بزرگ تامین مالی در کشور به عهده بانک‌هاست و ما در شبکه بانکی بار بزرگی از بقیه اقتصاد کشور را در این حوزه به دوش می‌کشیم و به این خدمت افتخار می‌کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه یک طرف تمام فعالیت‌هایی که با هدف اقتصادی شکل می‌گیرند با بانک در ارتباط است، این اثرپذیری امری طبیعی است. بدین ترتیب به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه کلان کشور و به تبع آن، این تاثیر در حوزه های پائین دستی و کف بازار نیز با کوچک شدن بخش اقتصاد نمایان شده است.

خسروانی ادامه داد: در دولت نیز طی ۴ سال گذشته اراده به کنترل تورم بوده به این معنا که میزان حجم نقدینگی در کشور مهار شود و آسیب‌هایی که از محل تحریم به بخش مولد اقتصاد کشور وارد شد، سرعت گردش پول را کاهش داده و همه این موارد به شبکه بانکی فشار وارد کرده است. با این حال امروز شبکه بانکی با اقتدار مشغول انجام مأموریت‌هایش است.

وی پیرامون شایعات اخیر در حوزه بانکی و مشکلات برخی موسسات مالی و اعتباری نیز یادآور شد: این شایعات که به عنوان مثال عنوان می‌شود، فلان بانک یا موسسه مالی با مشکل مواجه شده از سوی مراجع ذیربط پیگیری شده است. ما طی دو سال گذشته یک مسئولیت اجتماعی را برای ساماندهی به سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج پذیرفتیم. طبیعی است که از محل سپرده گذاران آن تنش‌هایی به بانک وارد می‌شود اما با کمترین تنش درصد بالایی از این سپرده‌ها را تعیین تکلیف کردیم و از اوایل تیرماه نیز سپرده‌های با رقم بالاتر آن تعیین تکلیف خواهد شد.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان در ادامه تصریح کرد: نگرانی سپرده گذاران این موسسه دستاویز و دست مایه برخی عناصر مخرب قرار گرفته که این عناصر در بستر احساسات مردم ورود پیدا کرده‌اند. بخشی از این اتفاقات از خارج کشور هدایت می‌شود که هدف آن نه تنها شبکه بانکی و بانک پارسیان است، بلکه کل نظام اقتصادی کشور را هدف قرار داده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه با این جریانات برخورد می‌شود، تاکید کرد: قطعا این شیطنت‌ها خللی در ارائه خدمات بانک پارسیان و سایر بانک‌ها وارد نخواهد کرد. هم بانک‌ها و هم مردم دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند و بعد ازعبور از این گردنه‌های خطرناک، امروز زمان تلاش، سازندگی و اعتماد به یکدیگر است.

خسروانی ضمن ابلاغ پیام هیأت مدیره بانک پارسیان به مردم سربلند استان آذربایجان شرقی و به ویژه شهر تبریز، ابراز امیدواری کرد که بانک پارسیان به اندازه سهم خود در اقتصاد کشور منشأ خیر شود.