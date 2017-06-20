به گزارش خبرنگار مهر، محمد حبیبی منصور کارگردان عرصه مستند درباره اثر جدیدش با عنوان «مرثیه سرود» گفت: ساخت این مستند از طرف مدرسه سینمایی عمار به من پیشنهاد شده است که با توجه به جذابیت سوژه، تصمیم گرفتم تا این مستند را که درباره گروه سرود شهرستان آباده است، تولید کنم.

وی افزود: گروه سرود آباده معروف‌ترین گروه سرود بعد از انقلاب است و در دل این مستند علاوه بر معرفی این گروه، به موسیقی‌های استفاده شده آنها نیز پرداخته می شود چرا که درمورد حوزه موسیقی، سوالات و چالش های فراوانی برای مخاطبان وجود دارد.

این کارگردان بیان کرد: شیوه های برخورد مراجع مختلف بعد از انقلاب تا امروز در حوزه موسیقی همیشه دغدغه و سوال بوده است و از این نظر ما امیدواریم که در این مستند بتوانیم به بخشی از این سوالات پاسخ بدهیم.

حبیبی منصور اظهار کرد: عمده ترین نگاه نیز در این حوزه، نگاه رهبری و امام خمینی(ره) به مقوله هنر، موسیقی و سرود است که این موضوعات در مستند پررنگ بوده و به خوبی دیده می شود.

وی در ادامه درباره وضعیت تولید این مستند بیان کرد: در حال حاضر فیلمنامه مستند نوشته شده و بعد از نهایی شدن آن، کار فیلمبرداری آغاز خواهد شد. «مرثیه سرود» نام اولیه این مستند است اما عنوان قطعی آن بعد از پایان تصویربرداری مشخص می‌شود.

این کارگردان عنوان کرد: محل ساخت و فیلمبرداری مستند، شهرستان آباده استان فارس، یزد و تهران است ولی هنوز زمان دقیق آغاز فیلمبرداری مشخص نشده است اما نهایتا طی یکی دو ماه آینده این مستند ساخته می شود.

حبیبی منصور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: علت این موضوع که مستندسازان و فیلمسازان کمتر به چنین موضوعات و سوژه‌هایی می‌پردازند، این است که چنین موضوعاتی باید برای فیلمسازان عرضه شوند تا با جذابیت های آنها آشنا شوند.

وی زمینه ادامه داد: البته مسایل و عوامل مختلف دیگری در این امر دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، گرایش‌ها و دغدغه‌های مجموعه‌های فرهنگی و هنری کشور است اما باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که فضای مستند با فضای داستانی متفاوت و مستند دغدغه‌مندتر از آثار داستانی است.

این کارگردان درباره دیگر آثارش بیان کرد: از جمله آثار دیگری که در دست ساخت دارم مستندی در مورد مادر یک شهید است که یکی از کارآفرینان بزرگ کشور بوده و بعد از شهادت ۲ فرزند خود، بسیار پرتلاش و با انرژی به مرجع حل مشکلات مردم در شهر اهواز تبدیل شده است.

حبیبی منصور در پایان عنوان کرد: تمامی مراحل فیلمبرداری این کار به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد و به زودی آماده نمایش می‌شود.