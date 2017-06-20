به گزارش خبرنگار مهر، سعید برومندزاده ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار داشت: طرح پاکسازی مناطق آلوده با محوریت محله گلزار دهدشت در حال اجرا است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با بیان اینکه خدمات‌رسانی به مناطق کمتر برخوردار و در معرض آسیب‌های اجتماعی باید شتاب بیشتری به خود گیرد ادامه داد: تأمین امکانات ورزشی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محله‌های آسیب‌پذیر از جمله برنامه‌های قابل اجراست.

وی عنوان کرد: دیوارنویسی با موضوع اعتیاد، برپایی نمایشگاه در مدارس و سطح شهر ، روشنگری خانواده‌ها با استفاده از ظرفیت افراد دارای نفوذ در محله‌ها و نمایش تئاتر خیابانی و اجرای مناسبت‌های فرهنگی در منطقه آسیب‌زا از دیگر برنامه‌هایی است که در این طرح تدارک دیده شده است.

برومندزاده تصریح کرد: معتمدین محلی در اجرای طرح پاکسازی شرکت دارند و بخشی از کار به آنها واگذار شده است.