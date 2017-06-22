محدودیت ترافیکی راهپیمایی روز قدس در اهواز اعلام شد

سرهنگ قاسم قدرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای باشکوه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت هفت صبح تا ۱۳ ظهر روز جمعه دوم تیرماه در برخی از مناطق ممنوع است.

وی افزود: حد فاصل میدان مولوی به طرف سه راه آزادگان، میدان شهدا به طرف خیابان آزادگان جنوبی، از تقاطع سلمان به طرف تقاطع امام - شریعتی و همچنین از تقاطع سه راه طالقانی به طرف تقاطع امام -شریعتی جزو این مناطق تردد ممنوع هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان تصریح کرد: کلیه فرعی های ورودی به خیابان امام شرقی و غربی، حد فاصل سه راه سلمان فارسی به طرف چهار راه آبادان و در صورت نیاز محدودیت از تقاطع پاداد، از تقاطع کیکاوس – آتش نشانی به سمت چهار راه آبادان و خیابان های فرعی منتهی به مصلی مهدیه امام خمینی (ره) نیز جزو مناطق دارای محدودیت ترافیکی فردا هستند.

وی با اشاره به خیابان امام شرقی از نبش کمپانی به سمت خیابان شریعتی به عنوان یکی دیگر از مناطق دارای محدودیت ترافیکی گفت: پل کابلی به سمت چهارراه زند، ساحلی شرقی، خیابان سلمان فارسی، خیابان کمپانی (پیروزی)، خیابان های طالقانی و سلمان فارسی و تقاطع پاداد به سمت چهارراه زند به عنوان مسیرهای جایگزین به شهروندان توصیه می شود.

قدرتی در پایان از کلیه شهروندان اهوازی خواست تا در روز راهپیمایی از آوردن خودرو های شخصی و موتورسیکلت در محدودیت های اعلامی خودداریو برای تردد، از خودرو های عمومی استفاده نو مانند همیشه با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.