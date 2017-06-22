به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با دعوت از اقشار و آحاد مختلف شریف و انقلابی ایران برای شرکت گسترده ، پرشور و حماسی در راه پیمایی سراسری روز جهانی قدس، آورده است: حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، پرچم مبارزه دائمی با استکبار و نظام سلطه را برافراشت و در زمانه ای که موضوع فلسطین و قدس در مسیر قرار گرفتن در محاق انزوا و فراموشی قرار گرفته بود، با ابتکار راهبردی و شگفت آور خود آن را به مسأله اول امت اسلامی تبدیل کرد.



این بیانیه می افزاید: با گذشت ۳۸ سال از ابتکار حضرت امام خمینی (ره) امروز مسأله فلسطین فراتر از جغرافیای جهان اسلام دغدغه جامعه بشری به ویژه ملل حق طلب و آزادیخواه شده است و روز جهانی قدس برای آنان نیز فرصت اعتراض و اعلام سلطه گریزی و استکبار ستیزی فراهم ساخته است.



در ادامه این بیانیه به اشاره به راهبردها و سناریوهای نظام سلطه و استکبار برای حفظ رژیم صهیونیستی و تامین امنیت اسراییل غاصب یادآور شده است: در شرایط خطیر کنونی علاوه بر جنگ های نیابتی و فتنه تروریست های تکفیری در منطقه راهبردی غرب آسیا، راهبرد سازش و عادی سازی در روابط برخی کشورهای مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی که متاسفانه توسط سران خائن و به ظاهر مسلمان دنبال می شود، وضعیت جدیدی را رقم زده است که می تواند آرمان قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین را با تهدیدی جدی روبرو سازد.



این بیانیه با تاکید بر ضرورت وحدت و هم راستایی کلیه جریان های مبارز فلسطینی در عرصه مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی و تداوم حفظ مقاومت و سازش ناپذیری تصریح کرده است: در شرایطی که با سکوت مرگبار مجامع جهانی مدعی حقوق بشر و همراهی برخی کشورهای عربی ـ اسلامی دامنه توحش و جنایت گری رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین روند فزاینده ای یافته و در وضعیت پرآشوب و پرماجرای امروز منطقه با کاهش تمرکز افکار عمومی جهان اسلام مواجه شده است، استمرار راهبرد مقاومت تنها نقشه راهی است که می تواند معادله ی قدرت در سرزمین های اشغالی را به نفع حامیان اصلی آن تغییر دهد؛ در واقع تحقق آرمان آزادی قدس شریف و نجات مردم فلسطین تنها از مسیر مقاومت و نیز حمایت تمام عیار امت اسلامی از انتفاضه می گذرد.



این بیاینه در پایان با تاکید بر اهمیت توجه امت اسلامی به راهبردهای امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) در مسأله فلسطین و نسخه های سرنوشت ساز آنان برای تحقق زوال قطعی اسرائیل غاصب توانمندی های دفاعی سپاه را پشتوانه روحی انتفاضه و رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین قلمداد و تصریح کرده است: آحاد ملت انقلابی و قهرمان ایران همراه و همصدا با امت اسلامی در جای جای عالم با مشارکت پرشور و گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، بر لزوم مبارزه تا نابودی رژیم صهیونیستی و توسعه ابعاد مقابله با نظام استکبار و سلطه تاکید و تمرکز بر راهبرد" احیای فلسطین از بحر تا نهر" از رهگذر بازگشت فلسطینیان به سرزمین قدس و برگزاری انتخابات آزاد و تعیین سرنوشت خود را تنها راه حل موفق و مورد حمایت امت اسلامی برای حل مسأله فلسطین مورد تاکید قرار خواهند داد.