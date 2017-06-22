به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با دعوت از اقشار و آحاد مختلف شریف و انقلابی ایران برای شرکت گسترده ، پرشور و حماسی در راه پیمایی سراسری روز جهانی قدس، آورده است: حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، پرچم مبارزه دائمی با استکبار و نظام سلطه را برافراشت و در زمانه ای که موضوع فلسطین و قدس در مسیر قرار گرفتن در محاق انزوا و فراموشی قرار گرفته بود، با ابتکار راهبردی و شگفت آور خود آن را به مسأله اول امت اسلامی تبدیل کرد.
این بیانیه می افزاید: با گذشت ۳۸ سال از ابتکار حضرت امام خمینی (ره) امروز مسأله فلسطین فراتر از جغرافیای جهان اسلام دغدغه جامعه بشری به ویژه ملل حق طلب و آزادیخواه شده است و روز جهانی قدس برای آنان نیز فرصت اعتراض و اعلام سلطه گریزی و استکبار ستیزی فراهم ساخته است.
در ادامه این بیانیه به اشاره به راهبردها و سناریوهای نظام سلطه و استکبار برای حفظ رژیم صهیونیستی و تامین امنیت اسراییل غاصب یادآور شده است: در شرایط خطیر کنونی علاوه بر جنگ های نیابتی و فتنه تروریست های تکفیری در منطقه راهبردی غرب آسیا، راهبرد سازش و عادی سازی در روابط برخی کشورهای مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی که متاسفانه توسط سران خائن و به ظاهر مسلمان دنبال می شود، وضعیت جدیدی را رقم زده است که می تواند آرمان قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین را با تهدیدی جدی روبرو سازد.
این بیانیه با تاکید بر ضرورت وحدت و هم راستایی کلیه جریان های مبارز فلسطینی در عرصه مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی و تداوم حفظ مقاومت و سازش ناپذیری تصریح کرده است: در شرایطی که با سکوت مرگبار مجامع جهانی مدعی حقوق بشر و همراهی برخی کشورهای عربی ـ اسلامی دامنه توحش و جنایت گری رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین روند فزاینده ای یافته و در وضعیت پرآشوب و پرماجرای امروز منطقه با کاهش تمرکز افکار عمومی جهان اسلام مواجه شده است، استمرار راهبرد مقاومت تنها نقشه راهی است که می تواند معادله ی قدرت در سرزمین های اشغالی را به نفع حامیان اصلی آن تغییر دهد؛ در واقع تحقق آرمان آزادی قدس شریف و نجات مردم فلسطین تنها از مسیر مقاومت و نیز حمایت تمام عیار امت اسلامی از انتفاضه می گذرد.
این بیاینه در پایان با تاکید بر اهمیت توجه امت اسلامی به راهبردهای امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) در مسأله فلسطین و نسخه های سرنوشت ساز آنان برای تحقق زوال قطعی اسرائیل غاصب توانمندی های دفاعی سپاه را پشتوانه روحی انتفاضه و رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین قلمداد و تصریح کرده است: آحاد ملت انقلابی و قهرمان ایران همراه و همصدا با امت اسلامی در جای جای عالم با مشارکت پرشور و گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، بر لزوم مبارزه تا نابودی رژیم صهیونیستی و توسعه ابعاد مقابله با نظام استکبار و سلطه تاکید و تمرکز بر راهبرد" احیای فلسطین از بحر تا نهر" از رهگذر بازگشت فلسطینیان به سرزمین قدس و برگزاری انتخابات آزاد و تعیین سرنوشت خود را تنها راه حل موفق و مورد حمایت امت اسلامی برای حل مسأله فلسطین مورد تاکید قرار خواهند داد.
بیانیه سپاه پاسداران به مناسبت روز جهانی قدس؛
توانمندیهای دفاعی سپاه پشتوانه روحی انتفاضه فلسطین است
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با دعوت از آحاد مختلف ملت ایران برای حضور حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کرد: توانمندی های دفاعی سپاه پشتوانه روحی انتفاضه فلسطین است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با دعوت از اقشار و آحاد مختلف شریف و انقلابی ایران برای شرکت گسترده ، پرشور و حماسی در راه پیمایی سراسری روز جهانی قدس، آورده است: حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، پرچم مبارزه دائمی با استکبار و نظام سلطه را برافراشت و در زمانه ای که موضوع فلسطین و قدس در مسیر قرار گرفتن در محاق انزوا و فراموشی قرار گرفته بود، با ابتکار راهبردی و شگفت آور خود آن را به مسأله اول امت اسلامی تبدیل کرد.
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