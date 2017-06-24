افشین دبیری مالک باشگاه دبیری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال مبنی بر عدم دریافت نامه برای کناره گیری تیم دبیری از لیگ برتر فوتسال، گفت: صحبتهایی که از طرف کمیته فوتسال صورت می گیرد، صحت ندارد. ما چندبار اعلام کرده ایم که در لیگ برتر شرکت نمی کنیم. یکبار دیگر هم می گویم که در لیگ برتر فوتسال حاضر نخواهیم شد.

وی افزود: ما احساسی تصمیم نگرفته ایم. این تصمیم برای دو ماه پیش است. ما به افرادی مثل سلیمانی که در کمیته فوتسال کار می کنند، اعتراض داریم. خوشبختانه سایرین هم به این نتیجه رسیده اند که حرفهای ما غیرمنطقی نیست.

مالک باشگاه دبیری خاطرنشان کرد: جای تاسف دارد آنقدر حضور در لیگ برتر را ذلیل و خوار کرده اند که حتی کسانی که می خواهند امتیاز تیم لیگ برتری خریداری کند، یک سوم قیمت یک بازیکن هم پول نمی دهند! این خطری است که فوتسال را تهدید می کند. متاسفانه کمیته فوتسال با کسانی که دلسوز هستند و از روی خیرخواهی انتقاد می کنند، برخورد حذفی دارد.

دبیری در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه دبیری قطعا تا امشب مدارک حضور در لیگ را به کمیته فوتسال تحویل نمی دهد؟ گفت: قطعا همینطور است. اگر می خواستیم تیمداری کنیم، سه ماه پیش این تصمیم را می گرفتیم.

وی در پایان درباره احتمال واگذاری امتیاز تیم دبیری به شرکت سن ایچ گفت: زیاد در جریان این موضوع نیستم و پسرم پیگیر کار است. هنوز توافقی صورت نگرفته است. آنچه قطعی است، عدم شرکت ما در لیگ برتر و سقوطمان به لیگ دسته اول است.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد تیم دبیری تنها تیمی است که در فصل آینده لیگ برتر فوتسال شرکت نخواهد کرد و در صورتی که امتیاز این تیم به تیم دیگری واگذار نشود، لیگ برتر با 13 تیم آغاز خواهد شد.