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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

داتیس خودرو پیش ثبت‌نام خودروهای ولوو را به‌زودی آغاز می‌کند

داتیس خودرو پیش ثبت‌نام خودروهای ولوو را به‌زودی آغاز می‌کند

نماینده انحصاری ولوو هیکو اسپورتیو آلمان از آغاز پیش ثبت نام ۵ محصول ولوو در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علینقی مدیر عامل داتیس خودرو که به عنوان نماینده انحصاری محصولات ولوو هیکو اسپورتیو آلمان در ایران شناخته می‌شود، از نهایی ورود محصولات ولوو به ایران خبر داد و گفت: به زودی ستاره‌های ولوو وارد بازار ایران خواهند شد و داتیس خودرو به عنوان نماینده انحصاری این برند آلمانی سوئدی پیش ثبت نام فروش این خودروها را آغاز خواهد کرد.  

وی با اشاره به همکاری تجاری هیکو اسپورتیور و ولوو سوئد گفت: محصولات ولوو از این پس بنا بر نیاز و درخواست مشتری تولید و وارد کشور خواهد شد. به همین دلیل مشتری باید سفارش ساخت خودرو را به نماینده هیکو در ایران ارائه داده  و با پرداخت بخش اندکی از مبلغ قرار داد، برای خرید خودرو پیش ثبت نام کند.

مدیر عامل داتیس خودرو قرارداد فعلی این شرکت با هیکو اسپورتیو آلمان که به تولید مشترک ولوو با کمپانی ولوو سوئد می‌پردازد، را شامل پنج مدل v۴۰، s۶۰، s۹۰، xc۶۰ و xc۹۰ دانست و گفت: با شروع پیش ثبت‌نام محصولات ولوو در ایران، شاهد حضور قدرتمند ستاره‌های ولوو در کشورخواهیم بود.

کد مطلب 4013545

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