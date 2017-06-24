جزئیات کارت کنکور ۹۶ فردا منتشر می شود/ آغاز توزیع کارت از ۱۱ تیر

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اطلاعیه درباره تاریخ برگزاری، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ است که از فردا یکشنبه ۴ تیرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه ۵ و ۱۲ تیرماه ۹۶ هم منتشر می شود.

وی افزود: به داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ اکیدا توصیه می شود که نسبت به مطالعه دقیق اطلاعات منتشر شده اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال ۹۶ در ۳۷۲ شهر و بخش کشور برگزار می شود.

وی گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ از روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان از روز ۱۱ تیر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و پرینت کارت خود را دریافت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: آزمون سراسری در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۱۶ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ تیر برگزار می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آزمون سراسری سال ۹۶ برای هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه به طور جداگانه برگزار می شود و هر کدام از داوطلبان در صورت شرکت در یک، دو یا سه گروه آزمایشی باید کارت ورود به جلسه آزمون خود را جداگانه دریافت کنند.

توکلی افزود: آزمون سراسری‌ سال ۱۳۹۶ برای‌ پذیرش در دوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(در صورت اعلام ظرفیت از سوی وزارت آموزش و پرورش) و کدرشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

وی افزود: برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ در مجموع تعداد ۹۲۹ هزار و ۷۹۱ داوطلب ثبت نام کرده اند و در نهایت برای یک میلیون و ۹۳ هزار و ۱۹۷ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است که از این تعداد، تعداد ۶۵۷ هزار و ۶۱۳ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۴۳۵ هزار و ۵۸۴ کارت برای داوطلبان مرد صادر شده است.