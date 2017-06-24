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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

سیستم نظارت و پایش آنلاین راه اندازی می شود

سیستم نظارت و پایش آنلاین راه اندازی می شود

سیستم نظارت و پایش آنلاین با هدف حفاظت و پیشگیری از تخریب آثار و بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی به زودی با حمایت معاونت میراث فرهنگی کشور در مرکز آموزش عالی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ نخستین جلسه راه اندازی سیستم نظارت و پایش آنلاین با هدف حفاظت و پیشگیری از تخریب آثار و بناهای تاریخی کشور شنبه ۳ تیرماه در دفتر معاونت میراث فرهنگی کشور برگزار شد.

«محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور در خصوص راه اندازی سیستم هوشمند نظارت و پایش بناهای تاریخی کشور گفت: سیستم پایش آنلاین که وظیفه دیده بانی از میراث فرهنگی را بر عهده دارد،  قرار است در مرکز آموزش عالی کشور و با به کارگیری از توانایی علمی اساتید،دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه میراث فرهنگی راه اندازی شود.

وی افزود: با توجه به اتفاقات ناخوشایند و تخریب هایی که گاه در اطراف محوطه ها و بناهای تاریخی کشور رخ می دهد لازم است که سازمان میراث فرهنگی از وضعیت کامل آثار به سرعت و به درستی مطلع شود و پیش از آنکه مورد تهدید جدی قرار بگیرند اقدامات پیشگیرانه در جهت حفاظت از آثار و محوطه های تاریخی انجام گیرد.

آنطور که معاون میراث فرهنگی کشور معتقد است،  در حال حاضر با راه اندازی دبیرخانه و واگذاری این مرکز به مرکز آموزش عالی تلاش شده تا ساختار این مرکز شکل بگیرد تا در مرحله بعدی با کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه میراث فرهنگی و همکاری انجمن های غیردولتی و دانشگاه ها این سیستم به صورت آنلاین به فعالیت بپردازد.

به گفته طالبیان، درحال حاضر سیستم نظارت و پایش آنلاین در برخی کشورها در جهت حفاظت از آثار تاریخی انجام می شود. چراکه اگر بناها و محوطه های تاریخی به درستی پایش نشوند نمی توان پاسخ درستی برای حفاظت به موقع و پیشگیرانه هم داشته باشد از همین رو، ساختار طرح مذکور و سیستم فنی آن در حال مطالعه است و احتمالا برای شناخت بهتر و تکمیل فرآیند پایش از یک استان آغاز خواهد شد.

وی در همین رابطه گفت: آثار و بناهای تاریخی استان تهران به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده تا با استفاده از این سیستم به صورت مداوم و آنلاین آثار موجود در تهران رصد و به ستاد سازمان میراث فرهنگی و استان گزارش شود و به محض اطمینان از پاسخ موثر این فرآیند استفاده از ظرفیت علمی و عملی دانشگاه های مختلف در استان های دیگر راه اندازی می شود.

کد مطلب 4013672

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