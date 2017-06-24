سیستم نظارت و پایش آنلاین راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ نخستین جلسه راه اندازی سیستم نظارت و پایش آنلاین با هدف حفاظت و پیشگیری از تخریب آثار و بناهای تاریخی کشور شنبه ۳ تیرماه در دفتر معاونت میراث فرهنگی کشور برگزار شد.

«محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور در خصوص راه اندازی سیستم هوشمند نظارت و پایش بناهای تاریخی کشور گفت: سیستم پایش آنلاین که وظیفه دیده بانی از میراث فرهنگی را بر عهده دارد، قرار است در مرکز آموزش عالی کشور و با به کارگیری از توانایی علمی اساتید،دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه میراث فرهنگی راه اندازی شود.

وی افزود: با توجه به اتفاقات ناخوشایند و تخریب هایی که گاه در اطراف محوطه ها و بناهای تاریخی کشور رخ می دهد لازم است که سازمان میراث فرهنگی از وضعیت کامل آثار به سرعت و به درستی مطلع شود و پیش از آنکه مورد تهدید جدی قرار بگیرند اقدامات پیشگیرانه در جهت حفاظت از آثار و محوطه های تاریخی انجام گیرد.

آنطور که معاون میراث فرهنگی کشور معتقد است، در حال حاضر با راه اندازی دبیرخانه و واگذاری این مرکز به مرکز آموزش عالی تلاش شده تا ساختار این مرکز شکل بگیرد تا در مرحله بعدی با کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه میراث فرهنگی و همکاری انجمن های غیردولتی و دانشگاه ها این سیستم به صورت آنلاین به فعالیت بپردازد.

به گفته طالبیان، درحال حاضر سیستم نظارت و پایش آنلاین در برخی کشورها در جهت حفاظت از آثار تاریخی انجام می شود. چراکه اگر بناها و محوطه های تاریخی به درستی پایش نشوند نمی توان پاسخ درستی برای حفاظت به موقع و پیشگیرانه هم داشته باشد از همین رو، ساختار طرح مذکور و سیستم فنی آن در حال مطالعه است و احتمالا برای شناخت بهتر و تکمیل فرآیند پایش از یک استان آغاز خواهد شد.

وی در همین رابطه گفت: آثار و بناهای تاریخی استان تهران به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده تا با استفاده از این سیستم به صورت مداوم و آنلاین آثار موجود در تهران رصد و به ستاد سازمان میراث فرهنگی و استان گزارش شود و به محض اطمینان از پاسخ موثر این فرآیند استفاده از ظرفیت علمی و عملی دانشگاه های مختلف در استان های دیگر راه اندازی می شود.