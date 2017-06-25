سیمای امام خمینی (ره) در آئینه غزل از شاعران معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب، ۱۵۲ قطعه شعر از ۱۵۲ شاعر معاصر کشور در دو بخش «فصل حضور» و «فصل هجران» در رثای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به زیور طبع آراسته شده است.

گردآونده در مقدمه این کتاب آورده است: «امام روح الهی که از ضمیر و بطن سرزمین یخ بسته ایران، در میان آتش نمرودیان، جهالت فرعونیان و قل و زنجیر حاکمان زمان را گسسته، فریاد رهایی سردادی، تو آمدی با بیرق اسلام در دست، حکم پیامبر در مشت و جوشن حیدر بر پشت، آواز بیداری را در روح و جان انسان‌های به خواب رفته دمیدی.»

وی افزوده است: هر چند غزل را حلاوتی دگر است و شیرینی طراوت آن، جان را می‌نوازد و دل را می‌گدازد و شاعران این دفتر سیمای امام را در «آیینه غزل» به تماشا نشسته‌اند. چنانکه لسان الغیب می‌فرماید: «ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم/ ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما»، با این همه حتی مثنوی هفتاد من کاغذ هم قادر نخواهد بود شرح این غم و هجران را بکاهد و فراق امام را تاب آورد.

مجموعه شعر «زنده تر از تو کسی نیست» در ۳۰۴ صفحه توسط انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است.

از «رحیم زریان» تاکنون آثاری چون: مجموعه‌های شعر «آخرین غزل» (دفتر اول و دفتر دوم)، مجموعه‌های آواز رود دفتر غزل گلونی (دفتر دوبیتی)، شاخه آفتاب (مجموعه شعر دفاع مقدس)، درصلاه باران (مجموعه شعر دفاع مقدس از شاعران گیلان و منتخب کتاب سال)، آبی‌تر از آسمان (مجموعه شعر میرزا کوچک‌خان و نهضت جنگل از شاعران معاصر)، شیوه شقایق‌ها (مجموعه شعر شاعران امروز شهرری)، کوچه‌های مهتاب (مجموعه شعر) و اقامه عشق (گزیده اشعار) منتشر شده است.