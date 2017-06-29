به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، براساس قرارداد منعقده بین گمرک و دو سازمان داخلی یعنی وزارت دفاع و انرژی اتمی بخشی از ایکس‌ری‌های کامیونی توسط این سازمان‌ها ساخته و تعدادی نیز از خارج خریداری می‌شود که با نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها، گمرک ایران به ایکس‌ری‌های پرسرعت و سرعت متوسط تجهیز خواهد شد. این درحالی است که ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی به سفارش گمرک در وزارت دفاع عملیاتی شده است.

گمرک ایران یک دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته را تحویل گرفته و در مرحله نصب در گمرک شهید رجایی بندر عباس است که این ایکس ری پیشرفته پر سرعت بوده و به صورت fast scan عملیات اسکن و کنترل محموله ها را انجام می دهد و تمام سیستم به صورت اتوماتیک کار می کند. این دستگاه ایکس ری بسیار پیشرفته قادر است در کمترین زمان ممکن محتویات کانتینرها را در حال حرکت اسکن و تصاویر را در اختیار بخش فنی گمرک قرار دهدو در هر ساعت ۱۵۰ کانتینر را اسکن نماید، بنابراین تمامی کانتینرهای ورودی به بندر شهید رجایی تحت پوشش ایکس ری قرار می گیرد. یک دستگاه دیگر نیز با کارکرد مشابه در مرحله تحویل است.

از سال ۸۰ تا ۸۴ تنها چهار دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات موجود بود که بین سال های ۸۴ تا ۹۲ یک دستگاه دیگر اضافه شد، اما امروز تعداد آنها به ۱۲ دستگاه رسیده است و در سالجاری تعداد ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی دیگر خریداری و به تجهیزات کنترلی گمرک اضافه خواهد شد که تعدادی از این دستگاه ها خریداری شده و در حال نصب است.