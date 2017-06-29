امدادرسانی اورژانس آمل به یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات بلده

جواد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عارضه قلبی برای یک کوهنورد در ارتفاعات بلده محور هراز اظهار داشت: این مشکل توسط کوهنوردان به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد وه یک خانم 30 ساله اهل شهر گناوه پس از صعود به قله در حین برگشت از ارتفاعات آزاد کوه بخش بلده در محور هراز دچار درد شدید قلبی شد.

وی با بیان اینکه در سریع ترین زمان بالگرد هوایی اورژانس مازندران به این ماموریت اعزام شد افزود: پس از بررسی وضعیت توسط تیم اورژانس این بانوی کوهنورد دچار عرضه قلبی پس از انجام اقدامات اورژانسی به بیمارستان امام رضا (ع) آمل منتقل شد.