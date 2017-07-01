چین عبور هنگ کنگ از خطوط قرمز را برنمی تابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین امروز شنبه هشدار داد هرگونه تلاش از سوی هنگ کنگ برای به چالش کشیدن دولت مرکزی پکن مطلقا غیرقانونی است.

وی که برای شرکت در مراسم ادای سوگند «کری لام» رئیس اجرایی جدید هنگ کنگ به این دولت شهر سفر کرده است، ادامه داد: هرگونه تلاش برای به مخاطره انداختن حق حاکمیت و امنیت چین، نفوذ و یا فعالیت های مخرب در این کشور به منزله تخطی از خطوط قرمز پکن محسوب می شود.

گفتنی است این نخستین سفر شی به هنگ گنگ از زمان آغاز ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۳ میلادی و در عین حال مصادف با بیستمین سالگرد استقلال هنگ کنگ از انگلستان و واگذاری اداره آن به چین تحت الگوی «یک کشور، دو سیستم» است که خودمختاری برای این دولت شهر را به همراه داشت.

حضور شی در هنگ کنگ این دولت شهر را به صحنه درگیری جدایی طلبان و طرفداران چین تبدیل کرده است حال آنکه در این میان، لام در مقام نخستین بانویی که عهده دار سمت ریاست اجرایی هنگ کنگ می شود، برای رهایی از دودستگی که دامنگیر مردم شده، آنها را به اتحاد فراخواند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه تغییر در عرض یک شب حاصل نمی شود، قول مساعد داد که از پس رویارویی با چالش های سیاسی و اقتصادی هنگ کنگ برآید.