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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۳

به دلیل ایفای نقش راهبردی در آزادی موصل؛

حیدر العبادی از آیت‌الله سیستانی قدردانی کرد

حیدر العبادی از آیت‌الله سیستانی قدردانی کرد

دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که العبادی به دلیل حمایت‌های بزرگ و مداوم آیت الله سیستانی از نیروهای عراقی در جریان عملیات آزادسازی موصل، از وی قدردانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر نخست وزیری عراق در قدردانی از نقش آیت الله سیستانی در جریان عملیات آزادسازی شهر موصل بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که العبادی به دلیل حمایت‌های بزرگ و مداوم آیت الله سیستانی از نیروهای عراقی در جریان عملیات آزادسازی موصل، از وی قدردانی می کند.

دفتر نخست وزیری عراق همچنین فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی برای نجات موصل را «تاریخی» توصیف کرد.

در بیانیه دفتر العبادی همچنین آمده است که فتوای تاریخی آیت الله سیستانی بود که موصل را از داعش نجات داد و راه پیروزی را برای نیروهای عراقی هموار ساخت.

گفتنی است، پس از اشغال شهر موصل توسط تروریست های داعش، آیت الله سیستانی با صدور فتوای جهاد کفایی، موجبات حضور هزاران نفر از داوطلبان مردمی در سراسر عراق در عملیات آزادسازی موصل را فراهم آورد.

کد مطلب 4017745

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