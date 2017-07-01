بزرگداشت روز قلم دلگرمی و مشوق خوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، شقایق قندهاری، مترجم در ضرورت و اهمیت برگزاری بزرگداشت ویژه اهالی قلم، گفت: اهالی قلم به خاطر ذات و جوهره شغلیشان بخش اعظم زمان خویش را در خلوتی دنج به سر میبرند تا بتوانند اثری خلق کنند؛ اثری که با زحمت و صرف وقت بسیار به واسطه نویسنده و مترجم خلق میشود، به سادگی معرفی و حتی دیده نمیشود.
وی ادامه داد: اگر متولیان فرهنگی بتوانند زمینههای بیشتری را برای ارائه و معرفی آثار نوشته و ترجمه شده از سوی اهل قلم فراهم کنند، به آنها احترام گذاشتهاند. طبیعی است که اهالی قلم دوست دارند آثارشان از سوی مخاطبانشان دیده، خریداری و خوانده شود. بنابراین هر نوع اقدامی که برای تسهیل دسترسی مخاطبان به آثار اهالی قلم شود و فرصتی را برای تبادل نظر میان آنها با مخاطبان واقعی آثارشان مهیا کند، حرمت گذاشتن و توجه به اهالی قلم است.
این مترجم افزود: البته خوشبختانه در برنامههای مختلفی که در سالهای اخیر تحت عنوان معرفی و رونمایی کتاب، جشن امضای کتاب، بزرگداشت اهالی قلم و ... صورت گرفته، به شکل پُررنگتری به حوزه کتاب و اهالی قلم پرداخته شده است که همین امر اسباب امیدواری و دلگرمی این قشر است.
قندهای تاکید کرد: چنانچه نهادهایی مانند خانه کتاب و معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با صدا و سیما و به خصوص سیما، در حوزه کتاب ارتباط مؤثر و هدفمندی برقرار کنند تا سیمای جمهوری اسلامی ایران- با طیف وسیع مخاطبانش در گروههای سنی مختلف- خیلی جدیتر برنامههای مختلفی در مورد کتاب پخش کند، میتوان امیدوار بود که نسلهای بعدی اهل مطالعه و علاقه مند به کتاب شوند.
این مترجم عنوان کرد: اگر یکی از دغدغههای جدی تلویزیون ما کتاب باشد، به شیوههای مختلفی بدان خواهد پرداخت. تصور میکنم تعامل خانه کتاب با تلویزیون برای تولید برنامههای کتاب محور و با حضور، همکاری و مشارکت فعال اهل قلم، زمینه را برای ساخت برنامههای متنوع و پویا در شبکههای مختلف فراهم خواهد کرد. به این شیوه هم به کتاب، کتابخوانی و هم به اهالی قلم کمک میشود.
قندهاری با بیان اینکه اثری که از سوی اهالی قلم خلق میشود ماندگار است، گفت: این نکته ضرورت توجه بیشتر به این قشر فرهنگی را نشان میدهد. برگزاری بزرگداشت روز قلم، یادآوری و ارج نهادن به کسانی است که با عشق و علاقه و تعلق خاطر وقت خود را صرف نوشتن و ترجمه میکنند و حرفه آنها صرفاً نویسندگی و مترجمی است.
وی ادامه داد: برگزاری مراسمی از این دست برای اهالی قلم دلگرمی و مشوق خوبی است. اهالی قلم پشت صحنه هستند و کم تر پیش میآید که با مخاطبان خود رو در رو ارتباط برقرار کنند. هر چه ارتباط میان نویسنده و مترجم با مخاطبان آثارشان بیشتر باشد، مطالعه رواج بیشتری پیدا میکند.
قندهاری افزود: به طور کلی برگزاری برنامههایی نظیر بزرگداشت نشان دهنده اهمیت، نقش و جایگاه کتاب در یک جامعه است. با توجه به مشکلات معیشتی اهل قلم، توجه به آنها از طریق برنامههای مربوط به کتاب ارزشمند است.
وی در پایان گفت: یکی از طرحهای دیگری که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای اهل قلم ستودنی است، یارانه حمایت از کتابفروشیها در قالب طرحهای تابستانه، عیدانه و پاییزه کتاب بود که امیدوارم با استمرار این گونه طرحها، شاهد رونق گرفتن هرچه بیش تر مطالعه در میان قشرهای مختلف باشیم.
موسسه خانه کتاب سه شنبه (۱۳ تیرماه) به مناسبت روز قلم در مراسمی با حضور سید رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از پیشکسوتان اهل قلم، ناشران، چهرههای فرهنگی و اصحاب رسانه، از کتاب «یادگار ماندگار؛ پرتره یکصد و ده پیشکسوت اهل قلم» رونمایی میکند.
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