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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

نشست «نگاهی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی به ازدواج» برگزار می‌شود

نشست «نگاهی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی به ازدواج» برگزار می‌شود

علی بلوکباشی و شهلا کاظمی‌پور با سخنرانی در موزه ملک، همزمان با برپایی نمایشگاه «النکاح سنتی» آیین ازدواج را در تاریخ و فرهنگ ایرانی بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «نگاهی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی به ازدواج» با سخنرانی علی بلوکباشی، مردم‌شناس و مدیر بخش مردم‌شناسی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و دکتر شهلا کاظمی‌پور، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار خواهد شد. سخنرانان این نشست تخصصی در حوزه سبک زندگی ایرانی- اسلامی، هم‌زمان با برپایی نمایشگاه «النکاح سنتی؛ ازدواج به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» در نخستین موزه وقفی– خصوصی ایران، درباره جزییات و جنبه‌های گوناگون آیین ازدواج در روزگاران گذشته ایران سخن خواهند راند.

نمایشگاه «النکاح سنتی»، با مجموعه‌ای جذاب از آثار و منابع تاریخی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک، همزمان با فرارسیدن سال‌روز میلاد باسعادت امام حسین علیه‌السلام در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی گشایش یافته است. این نمایشگاه، تصویری دلنشین، دربرگیرنده آثاری گوناگون از فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در زمینه‌های سندهای تاریخی، نسخه‌های خطی و آثار موزه‌ای به نمایش می‌گذارد؛ همچنین شیوه‌های انجام ازدواج، آثار برجای‌مانده فرهنگی و آیینی و مرحله‌ها و روایت‌هایی شیرین از ازدواج‌های تاریخی در گستره تمدن ایران و اسلام، تصویر دل‌انگیز این نمایشگاه را از یک آیین دیرینه در فرهنگ ایرانی تکمیل می‌کنند.

نشست «نگاهی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی به ازدواج» با سخنرانی علی بلوکباشی و دکتر شهلا کاظمی‌پور در روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ در کنار نمایشگاه «النکاح سنتی»، میزبان دوستداران فرهنگ، تاریخ و تمدن ایرانی- اسلامی خواهد بود. کتابخانه و موزه ملی ملک از همه علاقه‌مندان به این حوزه‌ها دعوت می‌کند برای حضور در این نشست، در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» حضور یابند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های به شمار می‌آید که در هشت دهه گذشته خدماتی گوناگون به اهل علم و دانش و فرهنگ در ایران رسانده است. حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار کتابخانه و موزه ملی ملک، این گنجینه را به سال ۱۳۱۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است.

کد مطلب 4018033

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