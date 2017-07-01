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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

یک مدیر سازمان غذا و دارو؛

نوشیدنی یخ زده نخورید

نوشیدنی یخ زده نخورید

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، گفت: نوشیدنی ها نباید یخ زده باشد و مردم از خرید نوشیدنی های یخ زده خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسترن محمدی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و گرمای شدید در برخی از مناطق لزوم استفاده و نگهداری مواد غذایی در فروشگاه ها و مغازه ها دو چندان می شود.

وی گفت: شهروندان هنگام خرید محصولات غذایی به ویزه نوشیدنی ها حتما به آرم سازمان غذا و دارو و تمامی مشخصات آن از جمله تاریخ تولید و انقضا، پروانه بهداشتی ساخت و دیگر موارد لازم دقت نمایند.

محمدی اظهار داشت: تمامی نوشیدنی ها از جمله آب های معدنی حتما باید در داخل یخچال های مناسب و با دمای مناسب یخچال نگهداری شوند.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو در ادامه بیان داشت: نوشیدنی ها به هیچ عنوان نباید یخ زده باشند و مصرف کنندگان از خرید نوشیدنی های یخ زده خودداری کنند.

وی گفت: نوشیدنی ها و مواد غذایی که امکان فاسد شدن آنها بالا است، به هیچ عنوان نباید زیر نور آفتاب قرار بگیرد و مصرف کنندگان هنگام خرید به خصوص در مسافرت ها به این موضوعات توجه جدی داشته باشند.

کد مطلب 4018234
حبیب احسنی پور

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