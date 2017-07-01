به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورشاسب ضمن اعلام خبر فوق، گفت: عملیات نیلینگ و تقویت کوله‌ها، تعویض نئوپرن‌ها و پیش‌دال بتنی و همچنین اتصال عرشه های شرقی و غربی به منظور بهبود وضعیت لرزه‌ای پل‌های تقاطع بزرگراه صدر با بزرگراه شهید مدرس صورت پذیرفته و مجموعه تعمیرات تخصصی این پل‌های سواره‌رو از قبیل تعمیر هندریل‌ها و تیرهای آسیب‌دیده، عایق بندی عرشه و تعمیر و مرمت پیاده روها با موفقیت به سرانجام رسیده است.

پل های تقاطع بزرگراه صدر با بزرگراه شهید مدرس در مرز مناطق ۱ و ۳ شهرداری تهران قرار دارد؛ ضعف کوله‌ها در مقابل بارهای جانبی، فرسودگی درزهای انبساط و سیستم زهکشی و آسیب‌دیدگی هندریل‌ها و بخشی از تیرهای عرشه، از جمله مشکلاتی است که مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای پل های این تقاطع را ضروری ساخته بود.